MEMUR ZAMMI 2026 HESAPLAMA! %19,39 zam + 1.000 lira: Polis, öğretmen, vaiz, hemşire ne kadar zam alacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Tahminlerin gerçekleşmesi halinde yüzde 19,39 zam + 1.000 liralık hesapla en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 296 liraya kadar çıkacak. 22 bin 672 lira olarak uygulanan en düşük memur emeklisi maaşı ise bu hesaba göre 28 bin 68 liraya çıkacak.