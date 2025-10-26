Giriş Tarihi: 26.10.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 12:49
MEMUR ZAMMI 2026 HESAPLAMA! %19,39 zam + 1.000 lira: Polis, öğretmen, vaiz, hemşire ne kadar zam alacak?
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı ocak ayı memur zammı hesabında. Enflasyon rakamları tek tek açıklanırken Ocak 2026'dan Temmuz 2026'ya kadar geçerli olacak memur maaşı zammı da merak ediliyor. Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, ekim ayında aylık TÜFE yüzde 2,34 olarak gelecek. 3 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur zammı hesabında hangi rakamın uygulamaya konulacağı da belli olacak. En düşük memur maaşı ne kadar olacak? En düşük memur emeklisi maaşı ocakta yüzde kaç zamlanacak? Polis, öğretmen, vaiz, hemşire ne kadar zam alacak?