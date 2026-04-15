Haberler Galeri Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? 2026 TCMB toplantı tarihleri!
Giriş Tarihi: 15.04.2026 12:32

2026 Nisan ayına girilirken gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Piyasalar, geçtiğimiz toplantıda faiz oranında herhangi bir değişikliğe gidilmemesinin ardından bu ay alınacak kararı merakla bekliyor. Enflasyon verilerindeki seyir ve küresel ekonomideki gelişmeler, kararın şekillenmesinde belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor.

Merkez Bankası'nın Nisan ayı faiz kararına yönelik beklentiler giderek yoğunlaşırken, piyasalarda dikkatler yaklaşan toplantıya çevrilmiş durumda. Enflasyon göstergeleri ve beklenti anketlerinden elde edilen veriler ışığında verilecek kararın, döviz kuru ve altın başta olmak üzere finansal piyasalarda belirleyici rol oynaması öngörülüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl içindeki üçüncü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 22 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu toplantının ardından Nisan ayına ilişkin faiz kararı kamuoyu ile paylaşılacak.

NİSAN AYI FAİZ KARARINDA GÖZLER TCMB'DE

Piyasaların yakından takip ettiği Nisan ayı faiz kararı için geri sayım devam ederken, tüm dikkatler Merkez Bankası'nın açıklayacağı karara çevrilmiş durumda. Enflasyon verileri ve piyasa beklentileri doğrultusunda şekillenecek kararın, finansal piyasalarda yön belirleyici olması bekleniyor.

2026 TCMB PPK Toplantı Takvimi

Merkez Bankası'nın 2026 yılı Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde planlandı:

12 Mart 2026
22 Nisan 2026
11 Haziran 2026
23 Temmuz 2026
10 Eylül 2026
22 Ekim 2026
10 Aralık 2026

