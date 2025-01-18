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Haberler Galeri MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Bankalar mevduat faizi oranlarını güncelledi: İşte yeni rakamlar
Giriş Tarihi: 18.01.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 11:03

MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Bankalar mevduat faizi oranlarını güncelledi: İşte yeni rakamlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 23 Ocak perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Piyasalar yeniden faiz indirimi yapılıp yapılmayacağını merak ederken yatırımcının gözü mevduat faiz oranları için değişecek rakamlara çevrildi. Enflasyon rakamlarına yönelik beklentiler şekillenirken mevduat faizleri için bankalar rakamlarını güncelledi. İşte banka banka yeni oranlar...

MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Bankalar mevduat faizi oranlarını güncelledi: İşte yeni rakamlar

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ise Eskişehir'de enflasyon rakamlarıyla alakalı değerlendirmelerde bulundu. 23 Ocak tarihinde Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Mevduat faiz oranları bankada parası olan yatırımcının gündeminde. İşye yeni mevduat faizleri...

MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Bankalar mevduat faizi oranlarını güncelledi: İşte yeni rakamlar

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi belli oldu. Yıl sonu tüketici enflasyon (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 45,3'ten yüzde 27,05'e geriledi.

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MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Bankalar mevduat faizi oranlarını güncelledi: İşte yeni rakamlar

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KARAHAN'DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Eskişehir'de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı bir sunum yaptı. Karaha burada yaptığı açıklamasında enflasyon hedefini açıklayarak "İlk aşamada alınan tedbirlerle enflasyonun daha yüksek seviyelere çıkmasını engelledik. Haziran 2024'ten itibaren dezenflasyonu tesis ettik. Sene sonunda enflasyonun yüzde 21'e gerilemesini hedefliyoruz. Risk primindeki gerilemeyle yurt dışı faiz yükü yıllık 7 milyar dolar azaldı" ifadelerini kullandı.

MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Bankalar mevduat faizi oranlarını güncelledi: İşte yeni rakamlar

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Merkez Bankası aralık ayında yaptığı toplantının ardından politika faizi yüzde 47,5 seviyesine indirmişti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Ocak Perşembe günü toplanacak.

MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Bankalar mevduat faizi oranlarını güncelledi: İşte yeni rakamlar

İŞTE GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Vadeli TL Hesabı

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 15.386,3 TL

Vade Sonu Tutar: 515.386,3 TL

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