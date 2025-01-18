Giriş Tarihi: 18.01.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
11:03
MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Bankalar mevduat faizi oranlarını güncelledi: İşte yeni rakamlar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 23 Ocak perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Piyasalar yeniden faiz indirimi yapılıp yapılmayacağını merak ederken yatırımcının gözü mevduat faiz oranları için değişecek rakamlara çevrildi. Enflasyon rakamlarına yönelik beklentiler şekillenirken mevduat faizleri için bankalar rakamlarını güncelledi. İşte banka banka yeni oranlar...