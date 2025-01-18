MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA! Bankalar mevduat faizi oranlarını güncelledi: İşte yeni rakamlar

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KARAHAN'DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Eskişehir'de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı bir sunum yaptı. Karaha burada yaptığı açıklamasında enflasyon hedefini açıklayarak "İlk aşamada alınan tedbirlerle enflasyonun daha yüksek seviyelere çıkmasını engelledik. Haziran 2024'ten itibaren dezenflasyonu tesis ettik. Sene sonunda enflasyonun yüzde 21'e gerilemesini hedefliyoruz. Risk primindeki gerilemeyle yurt dışı faiz yükü yıllık 7 milyar dolar azaldı" ifadelerini kullandı.