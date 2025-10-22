Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Mevduat faizleri gevşemedi, faiz kararı öncesi sıkı duruş
Giriş Tarihi: 22.10.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 11:02

Mevduat faizleri gevşemedi, faiz kararı öncesi sıkı duruş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankası Başkanı Fatih Karahan temkinli ve şahin mesajlarını sık sık yeniledi. Yarın açıklanacak faiz kararı piyasalarda ve yatırımcı tarafından yakın takip edilecek. Ekim ayı enflasyonu sonrası açıklanacak faiz kararı gelecek dönemde alınacak kararlar için de yol gösterici olacak. Faizlerdeki düşüşle değişen mevduat faizi oranları yıl sonu enflasyon tahminlerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Mevduat faizleri düşen politika faizine rağmen hala karlı mı?

SEVDE NUR DEMİR
Mevduat faizleri gevşemedi, faiz kararı öncesi sıkı duruş

ENFLASYON EKİM AYINDA NE KADAR OLACAK?

Eylül ayında aylık enflasyon rakamları beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 3, 23 olarak geldi. Özel kapsamlı TÜFE göstergesine bakıldığında İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim aylık olarak yüzde 3,34 artış şeklinde görüldü. Enflasyona en çok katkı yapan kalemler ise eğitim, ulaşım ve konuttan geldi.

Mevduat faizleri gevşemedi, faiz kararı öncesi sıkı duruş

MERKEZ FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?

Merkez Bankası eylül ayında politika faizlerini 250 baz puan düşürerek yüzde 43'ten yüzde 40,5'e çekti. Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmesini bekliyor.

Mevduat faizleri gevşemedi, faiz kararı öncesi sıkı duruş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu faiz kararı yarın belli olacak. Merkez Bankası yönetiminden sık sık gelen enflasyon rakamlarının seyrine yönelik pozisyon alınacağını dair mesajlar yatırımcı cephesinde de yakından takip edildi. Mevduat faizleri geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası'nın faizlerde gevşemeye gideceğine dair beklentilere rağmen güçlü kalmaya devam ediyor.

Mevduat faizleri gevşemedi, faiz kararı öncesi sıkı duruş

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mesajları da yakından takip edildi. Karahan, Washington'da Türkiye'de Makroekonomik Verileri Okumada Karşılaşılan Zorluklar başlıklı bir sunumda fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun korunacağını söyledi.

Mevduat faizleri gevşemedi, faiz kararı öncesi sıkı duruş

Yabancı finans kurumlarında da Merkez Bankası faiz kararına ilişkin açıklamalar geldi:

  • Deutsche Bank, in Touch Capital, JPMorgan, Goldman Sachs, HSBC Bank, Barclays 100 Baz puan faiz indirimi bekliyor.
  • Standard Chartered Bank, Capital Economics 250 baz puan faiz indirimi bekliyor.
  • Bloomberg Economics, Citibank, Dekabank Deutsche, ING Group, Morgan Stanely, Oxford Economics, Societe Generale ise 150 baz puan faiz indirim ön görüyor.

Mevduat faizleri gevşemedi, faiz kararı öncesi sıkı duruş

Öte yandan Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28,5 olarak tahmin edilirken Piyasa Katılımcılar Anketi'nde bu beklenti yüzde 29,86'dan yüzde 31,77 yükseldi. Merkez Bankası ise son olarak yapılan Enflasyon Raporu toplantısında yıl sonu beklentisini yüzde 25-29 aralığında ön gördü.

Mevduat faizleri gevşemedi, faiz kararı öncesi sıkı duruş

MEVDUAT YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE

Merkez Bankası'ndan faiz indirimleri beklenmesine rağmen bankalar faizleri indirme konusunda daha yavaş hareket etti. TL mevduat faizleri pek çok bankada yüzde 40'ın üzerinde bulunuyor. Böylelikle faiz indirim beklentilerine rağmen mevduat faizleri beklenen enflasyon oranlarını üzerinde bulunuyor. Pek çok bankanın mevduatlara uyguladığı faiz oranları yüzde 40-yüzde 48 arasında bulunuyor.

Mevduat faizleri gevşemedi, faiz kararı öncesi sıkı duruş

Merkez Bankası verilerine göre bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları şu şekilde:

  • 1 aya kadar vadede faiz yüzde 55,50
  • 3 aya kadar vadede yüzde 57,50
  • 6 aya kadar vadede yüzde 49,00
  • 1 yıla kadar vadede yüzde 50
  • 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 45,95
Mevduat faizleri gevşemedi, faiz kararı öncesi sıkı duruş

BANKALARIN MEVDUATLARA UYGULADIĞI ORANLAR

100 bin liranın 32 günlük getirisi

Faiz oranı: %47
Net kazanç: 2.851,22 TL
Vade sonu tutar: 102.851,22 TL

Mevduat faizleri gevşemedi, faiz kararı öncesi sıkı duruş

TEB

Faiz oranı: %46
Net kazanç: 2.874,11 TL
Vade sonu tutar: 102.874,11 TL

Mevduat faizleri gevşemedi, faiz kararı öncesi sıkı duruş

AKBANK

Faiz oranı: %44
Net kazanç: 3.232,02 TL
Vade sonu tutar: 103.232,02 TL

Mevduat faizleri gevşemedi, faiz kararı öncesi sıkı duruş

HSCB

Faiz oranı: %45
Net kazanç: 2.314,64 TL
Vade sonu tutar: 102.314,64 TL

Mevduat faizleri gevşemedi, faiz kararı öncesi sıkı duruş

DENİZBANK

Faiz oranı: %44,25
Net kazanç: 3.200,55 TL
Vade sonu tutar: 103.200,55 TL

Mevduat faizleri gevşemedi, faiz kararı öncesi sıkı duruş

GARANTİ BBVA E-VADELİ HESAP

Faiz oranı: %43
Net kazanç: 3.110,14 TL
Vade sonu tutar: 103.110,14 TL