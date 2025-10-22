Giriş Tarihi: 22.10.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 11:02
Mevduat faizleri gevşemedi, faiz kararı öncesi sıkı duruş
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankası Başkanı Fatih Karahan temkinli ve şahin mesajlarını sık sık yeniledi. Yarın açıklanacak faiz kararı piyasalarda ve yatırımcı tarafından yakın takip edilecek. Ekim ayı enflasyonu sonrası açıklanacak faiz kararı gelecek dönemde alınacak kararlar için de yol gösterici olacak. Faizlerdeki düşüşle değişen mevduat faizi oranları yıl sonu enflasyon tahminlerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Mevduat faizleri düşen politika faizine rağmen hala karlı mı?