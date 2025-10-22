Mevduat faizleri gevşemedi, faiz kararı öncesi sıkı duruş

ENFLASYON EKİM AYINDA NE KADAR OLACAK?

Eylül ayında aylık enflasyon rakamları beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 3, 23 olarak geldi. Özel kapsamlı TÜFE göstergesine bakıldığında İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim aylık olarak yüzde 3,34 artış şeklinde görüldü. Enflasyona en çok katkı yapan kalemler ise eğitim, ulaşım ve konuttan geldi.