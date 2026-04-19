Haberler Galeri MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu? En yüksek faiz veren banka...
Giriş Tarihi: 19.04.2026 09:39 Güncelleme Tarihi: 19.04.2026 10:11

Mevduat faizleri Merkez Bankası tarafından atılan adımlarla yüzde 45 seviyelerine kadar dayandı. Orta Doğu'da devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmeler dünya ekonomisini tehdit etmeyi sürdürürken gözler Merkez Bankası'nın 22 Nisan'da alacağı faiz kararına çevrildi. TL mevduat faizlerinde son durum ne? 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu?

ABD-İran ve İsrail arasında süren ve küresel piyasalarda sürekli belirsizliğe neden olan savaş, yurt içinde gözleri faiz politikalarına çevirdi. Merkez Bankası 22 Nisan'da piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklayacak. Mevduat faizleri değişti mi? 1 milyon liranın getirisi ne kadar oldu?

Bazı bankalarda mevduat faizleri yüzde 44 seviyelerinde kadar çıktı. TLREF faiz oranı geçtiğimiz Cuma günü yüzde 39,81 şeklinde görülüyordu. 2 yıllık gösterge tahvil faizleri yüzde 39,24, 5 yıllık tahvil faizleri 35,84, 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 31,74 oldu. Merkez Bankası 22 Nisan tarihinde yeni faiz kararını açıklayacak. Banka, 12 Mart tarihli toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tuttu.

GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI

1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar?

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 31 bin 101 TL
Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 101 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 30 bin 378 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL

ING BANK

Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 33.066,33 TL
Vade Sonu: 1 milyon 033 bin TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 32 bin 548 TL
Vade Sonu: 1 milyon 32 bin 548 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 27 bin 51 TL
Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 51 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 31 bin 463 TL
Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 463 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25 bin 315 TL
Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 28 bin 570 TL
Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 570 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 26 bin 762 TL
Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 762 TL

ENPARA COM

Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 27 bin 847 TL
Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 847 TL

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 29 bin 655 TL
Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 655 TL

