Milyonların ev hayalini gerçekleştirecek proje: Bankaya göre 7 kat ucuz

KİRALIK EVLERDEN KİMLER YARARLANACAK?

Devlet ilk kez kiralık konut yapacak ve TOKİ eliyle kiralama sistemi kurulacak. Konutlar, bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak. Kiralı konutlardan işçi ve memurlar, asgari ücretliler ve kentsel dönüşüm kanunu kapsamına giren hak sahipleri faydalanacak. Kira için de satışta olduğu gibi kriterler açıklanacak.

BAŞVURULAR 10 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek 500 bin sosyal konuttan, Ankara'daki örnek daireler görüntülendi. Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı. Kiler dolabı, ebeveyn banyosu, duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak, bir arada ya da ayrı olarak inşa edildi.

SOSYAL DONATILAR DİKKAT ÇEKTİ

Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak. Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayıp, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satılacak. Projede şehit yakınları, gazi, engelli, emekli, gençler ve 3 ve daha fazla çocuğu bulunan aileler için özel kontenjan oluşturuldu. Bu kapsamda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere yüzde 20 kontenjan ayrıldı. Başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak. İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kura aralıkta çekilecek. ANKARA



2026 YILINDA BAŞLANACAK

İŞTE DEV KONUT HAMLESİNDE VATANDAŞIN MERAK ETTİĞİ SORULAR VE CEVAPLARI ŞÖYLE:

Vatandaş doğrudan ev alabilecek mi? Sosyal konut projelerinde doğrudan ev alınamıyor. Vatandaş önce başvuru yapacak, sonra kurayla hak sahipleri belli olacak.

Kuraya başvuru ne zaman, nasıl olacak? Başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde talep toplanacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi ise 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Vatandaş başvuru için 5 bin TL ödeme yapacak. Kurada hak sahibi olamazsa parasını geri alacak.

Kimler başvuru yapabilecek? Kuraya herkes başvuramıyor. Evlerin gerçek ihtiyaç sahibine ulaşması için şu kriterler aranıyor:

18 yaşını doldurmuş olmak ve en az 10 yıldır TC vatandaşı olmak ilk şart.

Tapuda kendi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayanlar başvuru yapabilecek.

Ayrıca projelerden dar gelirlinin faydalanması için gelir şartı aranacak. İstanbul'da hane halkı geliri en fazla 145 bin TL, diğer illerde 127 bin TL olanlar başvuru yapacak. Bunu aşan gelire sahip olanlar başvuru yapamayacak.

Vatandaş yaşadığı ilden ev alabilecek. Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikâmet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

Evler nerelerde yapılacak? 81 ilde sosyal konut yapılacak. Her ilde sayı ihtiyaca, arsa büyüklüğüne göre değişecek. En çok konut İstanbul'da inşa edilecek. 500 bin konutun 100 bini İstanbul'a yer alacak. Ankara'da yaklaşık 30 bin, İzmir'de 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'da 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'da ise 12 bin konut hayata geçecek. Kiralık sosyal konut ise ilk etapta sadece İstanbul'da olacak. Her iki yakada toplam 15 bin kiralık ev yapılacak.

İnşaatlar ne zaman başlayıp bitecek? Proje önceki gün açıklansa da çalışmaları sene başında başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şubat ayında 81 ilin valiliğine sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderdi. Yani inşaatlar için adresler belirlendi. Buna paralel ihaleler kasım ayında, yapım süreci 2026'da başlayacak. Projeler, büyüklüğüne göre değişmekle birlikte ortalama 1-5-2.5 yılda tamamlanacak. İlk teslim Mart 2027'de yapılacak.

Evler hangi tip ve özellikte olacak? Evler 1+1 ve 2+1 olacak. 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1, 150 bin adet de 55 metrekarelik 1+1 yer alacak. Projeler yatay mimaride ve geleneksel dokuya göre inşa edilecek.