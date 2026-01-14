Muzaffer Yıldırım’ın İş Bankası fonlarıyla yükselişi...

Temel, "2001'den gelen kararlar varmış. O dönemde hukukçularla görüştük. Kesin hükümler yoktu, gri alanlar vardı. Bir de Bebek Otel'de kaçak yapılan alanlarla ilgili yıkım kararı çıksa da bu alanların ciroyu çok fazla etkilemeyeceğini hesap ettik. Bu riskleri de göz önünde bulundurup fiyat verdik" diyor. 2019'da kurulan portföy yönetim şirketinin bugüne kadar 106 yatırımı olduğunu söyleyen Temel, "Biz Stay Grubu'na ortak olmaya niyetlendiğimizde Bebek Otel'le ilgili bugün konuşulan iddialardan haberimiz yoktu. Biz azınlık ortaklık yaptık. Finansal anlamda şirketin büyüyeceğine inandık" açıklaması yapıyor.



