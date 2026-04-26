Nefesler tutuldu, %60’dan fazlası çekildi: İstanbul TOKİ kuraları sürüyor....

Giriş Tarihi: 26.04.2026 15:31

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eliyle hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinin İstanbul kısmında yapılacak olan 100 bin sosyal konutun kura çekimi tüm hızıyla sürüyor. Noter huzurunda elektronik ortamda yapılan kura çekimlerinde şimdiye kadar kuraların yüzde 60'tan fazlası çekildi.

MUSTAFA BAKIRHAN
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın iştiraki TOKİ tarafından Türkiye genelinde yapılması planlanan 500 bin sosyal konuttan 100 bin tanesinin yapılacağı İstanbul'da Cumartesi günü başlayan kura çekimi tüm hızıyla sürüyor.

İstanbul'da 100 bin konut için 1 milyon 72 bin 660 kişinin başvurduğu kura çekiminde şimdiye kadar kuraların yüzde60'tan fazlası çekildi. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi içinde noter huzurunda elektronik ortamda yapılan kura çekimleri TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden oluşturduğu yayınlarla da takip edilebiliyor.

DEPREME DAYANIKLI ŞEHİRLER

Depreme dayanıklı ve güvenli şehirler ortaya koymak amacıyla hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projeye başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlamıştı. Başvurularda şehit yakınları ve gaziler, engelli, emekli, genç ve diğer başlığı kategorilerinde başvurular alındı.

Projeye 8 milyon 840 bin 314 kişi başvururken yapılan değerlendirmede 5 milyon 242 bin 766 kişinin başvurusu geçerli kabul edildi.

YÜZDE 60'TAN FAZLASI ÇEKİLDİ

Şimdiye kadar başvuru yapan 1 milyon 72 bin 660 kişinin yüzde 60'tan fazlasının kurası çekildi.

Kura çekimi bugün genç, 3 çocuklu aile ve diğer kategorisinin bir kısmının çekilmesiyle devam etti. Son gün ise diğer kategorisinin tamamının çekilmesiyle süreç sona erecek. Vatandaşlar e-devlet üzerinden sonuçları sorgulayabilecek.

