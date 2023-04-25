Nükleer enerjide tarihi hafta! Türkiye yeni bir statüye kavuşuyor

TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK



Santral, her biri bin 200 megavat olmak üzere, toplam 4 bin 800 megavat gücünde dört üniteden oluşacak. Türkiye ile Rusya arasında gerçekleşen en büyük proje olma özelliğini taşıyan Akkuyu NGS'nin Türkiye ekonomisine sadece inşaat sürecinde yaklaşık 6 milyar dolarlık katkı sunması öngörülüyor.



