Giriş Tarihi: 25.04.2023 06:34
Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
06:36
Nükleer enerjide tarihi hafta! Türkiye yeni bir statüye kavuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Nisan Perşembe günü ilk nükleer yakıtın Akkuyu NGS'ye gelmesiyle birlikte Türkiye, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından "Nükleer enerjiye sahip ülke" statüsüne alınacak. Santrale ilk nükleer yakıt gelmesi ile birlikte santralde yakıtın testleri ve sertifikasyon süreçleri başlayacak. Bu süreçlerin ardından 1 yıl içinde de santralin elektrik üretmeye başlaması bekleniyor. Türkiye 27 Nisan Perşembe günü nükleer yakıtın gelmesi ile birlikte enerjide yeni bir statüye kavuşacak.