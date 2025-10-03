Önce malı devret sonra konkordato ilan et: Konkor toto!

DOMİNO ETKİSİ YARATIYOR

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, konkordato kararı ertesinde, o kararın korumasına sığınan şirkete iş yapmış, alacaklı olan küçük ve orta boy işletmelerin de ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bazıları girdikleri zor durumdan kurtulamayarak kapanıyor, çalışanları da mağdur oluyor. Bu durum domino etkisi yaratarak piyasayı olumsuz etkiliyor" dedi. Bilirkişilerin şirketin bilanço ve mali durumu çok detaylı incelemeleri gerektiğini vurgulayan Güllü, "Her türlü baskı ve etkiden uzak hareket etmeleri gerekir. Konkordato değerlendirmesi yapan bilirkişilerin açık hataları ve eksiklileri nedeniyle şikayet durumunda açılan soruşturma ile suçlu bulundukları takdirde tüm zarara uğrayanların o raporu yazan bilirkişilere rücu hakkı sağlanmalıdır" diye konuştu.

SUİSTİMALE AÇIK BİR YAPI

Tüketici Konfederasyonu Vergi Komisyonu Üyesi Mali Müşavir İbrahim Kurban, 2025 Ağustos itibariyle 994 şirketin konkordatoya başvurduğunu belirterek, "Bu durum piyasalarda kar topu etkisi yaratıyor" dedi. Bu sürecin özellikle alacaklı firmaları ciddi bir mağduriyetin içine soktuğunu anlatan Kurban, "Konkordato borçlu firmayı ise avantajlı duruma getiriyor. Yani konkordato borçlu firmaların ekonomiyi suistimal etmesine neden olabilecek bir mekanizmaya dönüşme riski taşıyor. Bu sebeple mahkemelerce alınan konkordato kararlarının ekonomiye olan zararlı etkisini en düşük düzeye getirmek içi özellikle konkordato memurlarına çok büyük sorumluluk düşüyor" dedi.

PAZARLIK ARACI OLDU

Konkordato nedeniyle İstanbul İSTOÇ'ta da birçok küçük üretici ciddi finansal sorunla baş başa kaldı. İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç, bazı şirketlerin borçlarını ödemek için değil, pazarlıkla düşürmek için konkordatoya sığındığını söyledi. Araç, "Banka borçlarını erteletiyor, piyasaya olan yükümlülüklerini öteleyip kazanç elde etmeye çalışıyorlar. Bu tablo sadece alacaklıları değil, tüm piyasayı zehirliyor. Çünkü gerçek anlamda konkordatoya ihtiyacı olan firmaların da itibarını zedeliyor. Küçük işletmeler alacağını alamadığı için birer birer batıyor, piyasada güven duygusu kalmıyor. 'Herkes konkordatoya gidiyor, ticaret yapmak riskli' algısı giderek yayılıyor" dedi.