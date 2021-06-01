BAŞVURU DETAYLARI

Bu ilanlar 14-18 Haziran'da İŞKUR üzerinden yayımlanacak. Gerekli şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de duyurulacak. Adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.