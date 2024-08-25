Giriş Tarihi: 25.08.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
10:02
Orta yolu bulmak için alternatifler masada! Enflasyon muhasebesi uygulaması için yeni hazırlık...
İş dünyasının tepkisine neden olan enflasyon muhasebesinde, "Orta yol" arayışı sürüyor. Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti, bu konuda bir orta yol bulmak için çalışmaya başladı. Konuya ilişkin etki analizleri yapılıyor ve alternatifler hazırlanıyor. Sonuçta hem devlet hem de iş dünyasını rahatlatacak bir formülün gündeme gelmesi bekleniyor.