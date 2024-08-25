Orta yolu bulmak için alternatifler masada! Enflasyon muhasebesi uygulaması için yeni hazırlık...

İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİ



Uygulamanın hayata geçmesi halinde özellikle ekonominin bel kemiği konumundaki KOBİ'lerin sıkıntı yaşayabileceğini düşünen iş dünyası buna karşı çıkıyor. Gerekçeler ise şu şekilde sıralanıyor: "Uygulama hayata geçerse iflaslar ve işten çıkarmalar yaşanabilir. Faaliyetten doğmayan birtakım ticari işlemlerden vergi alınacak. Stoklarınızda mal var, onları satmışsınız gibi kazanç gösterip vergi ödeyeceksiniz. Yatırım yapıyorsunuz, yatırımınız bitmemiş olsa dahi yapılan yatırım 2023 sonu itibarı ile aktifte görünüyor ve sanki o yatırımdan kazanç elde ediyormuşsunuz gibi bunun vergisini vermek zorundasınız."