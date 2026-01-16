Haberler
Galeri
Özel hastanelerden 'otopark' fırsatçılığı: Vale hizmeti sunan da var, 400 TL ücret alan da!
Giriş Tarihi: 16.01.2026 06:52
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 06:53
Özel hastanelerden 'otopark' fırsatçılığı: Vale hizmeti sunan da var, 400 TL ücret alan da!
Kanunen ücretsiz sunulması gereken otoparklar özel hastanelerin gelir kapısı oldu. Öyle ki saati 400 TL'den ücret alan da var vale hizmeti sunan da... Hastaneler alanımız yetersiz derken, tüketici hakem heyeti, "Otopark ücretsiz olmak zorunda, iade isteyin" diyor.