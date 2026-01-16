Özel hastanelerden ’otopark’ fırsatçılığı: Vale hizmeti sunan da var, 400 TL ücret alan da!

TALEBİN 10'DA BİRİNE DAHİ YETMİYOR

ÖZEL Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Bahat, özel hastanelerin ücretsiz otopark alanlarının bulunduğunu belirterek, "Ancak sunulan alanın çok üzerine bir talep var. Dolayısıyla bu alan talebin 10'da birini dahi karşılamıyor. Biz hastanenin 3'te ikisini otopark alanı olarak ayırsak talebe ancak yetişiriz" dedi. Hastanelerin özellikle sabah saat 9.00 ile 13.00 arasında çok yoğun olduğunu vurgulayan Bahat, "O saatlerde yer bulmak imkansız. O nedenle bakanlığın zorunlu tuttuğu alanın dışında ücretli alan kiralıyoruz. Biz otopark işletmeyi bilmeyiz, bu alanı işletmecilere veriyoruz" diye konuştu. Hastanelerde yatan hastalar için kart verdiklerini aktaran Bahat, bu kişilerin otopark ücreti ödemediğini kaydetti.

FİŞİYLE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Özel Hastaneler Yönetmeliğinin madde 8/1-d hükmüne göre belli bir sayıda araç için, özel hastanelerin uhdesinde otopark bulundurmak zorunda olduğu mevzuatla hüküm altına alınmış durumda. Ancak neredeyse Türkiye'deki bütün özel hastaneler bu kanunu görmezlikten geliyor. Şu anda hangi hastaneye giderseniz gidin özel hastanelerin otoparkları üçüncü şahıslara verilerek işletiliyor. Yani özel hastaneler buraları kiraya vererek ek gelir elde ediyor" dedi. Bunun suç olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, "Eğer ki vatandaşlarımız bu şekilde işletilen hastane otoparklarına ücret ödemek durumunda kalırlarsa otoparka ödedikleri ücretlerin fişi ile birlikte sağlık hizmetlerinden faydalandıklarını gösteren belgeler ile Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat ederek haklarını arayabilirler. Özel hastanelerin otopark hizmetini üçüncü kişilere tevdi etmeden kendilerinin yürüttüğü ihtimalde de yine Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat edilebilir" ifadelerini kullandı.

BİRİM ALANI ARTIRILDI

Özel hastanelerin otopark ücretlerine dair artan şikâyetlerin ardından yönetmelik güncellendi. 27 Aralık 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan "Sağlık Yapıları-Hastaneler" başlığında hastaneler için öngörülen otopark birim alanı 75 metrekareden 85 metrekareye çıkarıldı. Bu artış, sağlık yapılarında araç yoğunluğu, hasta ve refakatçi sirkülasyonu ile acil durum erişimi gibi fiili ihtiyaçların mevzuata daha gerçekçi biçimde yansıtılması amacıyla hayata geçirildi.