Reel sektöre yeni destek paketi geliyor! Bakanlık rakamlarla açıkladı: İhracatçılara destek sürüyor

İHRACATÇI FİRMALARA KEFALET DESTEĞİ

Hazine ve Maliye Bakanlığınca bu kapsamda hazırlanan ilk pakete göre, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) aracılığıyla firmalara 30 milyar lira kefalet limitli sağlanacak. Paketle, KOBİ'ler için yararlanıcı başına kefalet üst limiti 45 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 90 milyon lira olacak.

Yine İGE aracılığıyla ihracatçı KOBİ'lerin dijital dönüşüm için yapacakları yatırımlara yönelik finansman desteği de verilecek. Bu amaçla, 1 milyar lira kefalet limitli yeni bir destek paketi oluşturuldu. Paketin yararlanıcı başına kefalet üst limitinin 16 milyon lira olarak uygulanması planlanıyor.