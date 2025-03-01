Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Reel sektöre yeni destek paketi geliyor! Bakanlık rakamlarla açıkladı: İhracatçılara destek sürüyor
Giriş Tarihi: 01.03.2025 12:20 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 13:04

Reel sektöre yeni destek paketi geliyor! Bakanlık rakamlarla açıkladı: İhracatçılara destek sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihracatlarına yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda bakanlık, ihracatçıların odağında olduğu 41 milyar lira kefalet limitli yeni destek paketini devreye alacak, bu paketle yaklaşık 50 milyar liralık kredi hacmine ulaşılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon sürecinin kısa vadeli etkilerini en aza indirmek için programımızın başından beri ihracatçılarımızın yanında olduk. " ifadelerini kullandı.

Reel sektöre yeni destek paketi geliyor! Bakanlık rakamlarla açıkladı: İhracatçılara destek sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan elde edilen bilgilere göre, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yeni destek paketleri yürürlüğe konacak.

Yeni çalışmayla, ihracatçılar ve döviz hassasiyeti bulunan firmalar, oluşturulacak yaklaşık 50 milyar liralık kredi hacmiyle desteklenecek. Paketin toplam kefalet limiti 41 milyar lirayı bulacak.

Reel sektöre yeni destek paketi geliyor! Bakanlık rakamlarla açıkladı: İhracatçılara destek sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, göreve geldiği günden beri ihracatı ve ihracatçıyı destekleyici adımlar attıklarını ve benzer düzenlemelerin yapılmasına devam edileceğini söyledi.

İhracatçıların uygun şartlarda finansmana erişim imkanlarını artırmak amacıyla Hazine destekli kefalet sistemini etkin olarak kullandıklarını belirten Şimşek, "Üreten, istihdam yaratan ve ihracat yapan iş dünyamızın her zaman yanındayız, yeni kefalet paketimizi 15 gün içinde devreye alıyoruz. Sektörden gelen talepler doğrultusunda iş dünyamızı desteklemeye ve işleyişlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

Şimşek, firmaların döviz alım satımı sonucunda oluşan maliyetlerinin giderilmesi, ticari hayattaki işleyişin rahatlatılması ve ekonomideki enflasyonist etkilerin azaltılması için mevzuat değişikliği çalışmaları yaptıklarını ve bu çalışmalarda son aşamaya geldiklerini ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reel sektöre yeni destek paketi geliyor! Bakanlık rakamlarla açıkladı: İhracatçılara destek sürüyor

İHRACATÇI FİRMALARA KEFALET DESTEĞİ

Hazine ve Maliye Bakanlığınca bu kapsamda hazırlanan ilk pakete göre, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) aracılığıyla firmalara 30 milyar lira kefalet limitli sağlanacak. Paketle, KOBİ'ler için yararlanıcı başına kefalet üst limiti 45 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 90 milyon lira olacak.

Yine İGE aracılığıyla ihracatçı KOBİ'lerin dijital dönüşüm için yapacakları yatırımlara yönelik finansman desteği de verilecek. Bu amaçla, 1 milyar lira kefalet limitli yeni bir destek paketi oluşturuldu. Paketin yararlanıcı başına kefalet üst limitinin 16 milyon lira olarak uygulanması planlanıyor.

Reel sektöre yeni destek paketi geliyor! Bakanlık rakamlarla açıkladı: İhracatçılara destek sürüyor

KATILIM FİNANS ESASLARINA UYGUN PAKET

Destek çalışmasının bir diğer ayağını da Katılım Finans Kefalet AŞ (KFK) aracılığıyla katılım finans esaslarına uygun kefalet kullanmayı talep eden firmalar için hazırlanan paket oluşturacak. Buna göre, ihracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyeti bulunan firmalara Bakanlığın kefalet desteğiyle finansman sağlanması amacıyla 5 milyar lira kefalet limitine haiz yeni bir destek paketi hazırlandı. Söz konusu destek paketinin KOBİ'ler için yararlanıcı başına kefalet üst limiti 20 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 40 milyon lira olacak.

Yine KFK aracılığıyla yatırım teşvik belgesi olan işletmelere yatırım harcamalarında kullanması için finansman sağlanması amacıyla 5 milyar lira kefalet limitli destek paketi çalışması da yapıldı. KOBİ'ler için yararlanıcı başına kefalet üst limiti 45 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için de 90 milyon lira olarak öngörüldü.

Reel sektöre yeni destek paketi geliyor! Bakanlık rakamlarla açıkladı: İhracatçılara destek sürüyor

İHRACATÇININ DÖVİZ SATIŞ ZORUNLULUĞU YÜZDE 25'E İNDİRİLDİ

İhracatçıları desteklemeye yönelik adımlar kapsamında, bu firmaların kambiyo politikası kaynaklı yükümlülüklerini hafifletmek amacıyla ihracat sonrasında yurda getirilen bedeller için mevcutta uygulanan döviz satış zorunluluğu yüzde 30'dan yüzde 25'e düşürüldü.

Bakanlığın yürüttüğü çalışmayla, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülükleri, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yerine getirilebilecek. Ayrıca, yurt içinden temin edilen döviz/kıymetli maden kredilerine, kredi kullananların grup şirketi ya da paylarına doğrudan sahip ortaklarının döviz/kıymetli maden cinsinden garanti ve kefalet verebilmesine imkan sağlanacak.