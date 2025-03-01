Giriş Tarihi: 01.03.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
13:04
Reel sektöre yeni destek paketi geliyor! Bakanlık rakamlarla açıkladı: İhracatçılara destek sürüyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihracatlarına yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda bakanlık, ihracatçıların odağında olduğu 41 milyar lira kefalet limitli yeni destek paketini devreye alacak, bu paketle yaklaşık 50 milyar liralık kredi hacmine ulaşılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon sürecinin kısa vadeli etkilerini en aza indirmek için programımızın başından beri ihracatçılarımızın yanında olduk. " ifadelerini kullandı.