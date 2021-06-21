Rusya ile uçuş kısıtlaması yarın kalkıyor: 44 uçakla gelecekler...

Tesislerde, Rus tatilcilere hitap eden etkinliklere ve yine restoranlarda Ruslara hitap eden menülere ağırlık verilmeye başlandı. Tur operatörleri ise Rusya'dan gelen talebi karşılamak için ulaşım, uçak ve otellerin yanı sıra müze ve ören yerleriyle iletişime geçti.