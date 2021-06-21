Giriş Tarihi: 21.06.2021
16:14 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
16:16
Rusya ile uçuş kısıtlaması yarın kalkıyor: 44 uçakla gelecekler...
Antalya'da Rusya'nın uçuş kısıtlamasını 22 Haziran itibarıyla kaldırmasıyla Rus turistler bekleniyor. Tesislerde, menülerden dış mekanlardaki etkinliklere kadar Ruslara yönelik hazırlıklar yapılıyor. Antalya Havalimanı'na yarın Rusya'dan havalanacak 44 uçakla 12 bin 200 Rus turistin gelmesi bekleniyor.
Ülkeden gelen heyetin
Antalya'daki tesislerde yaptığı inceleme sonrası hazırladığı olumlu raporun ardından Rusya, uçuş kısıtlamasını 22 Haziran'dan itibaren kaldıracağını açıkladı. Başta Antalya olmak üzere turizm sektöründe sevinçle karşılanan bu karar sonrası Rusya'dan Türkiye'ye charter uçuşlarla turist getiren tur operatörleri, hazırlıklarını hızla yaparak, ilk uçuşlarını 22 Haziran Salı günü itibarıyla başlatıyor.
Cuma günü alınan kararın ardından Ruslar, tatil için rezervasyon yaptırmaya başladı.
Antalya'nın Serik ilçesi Belek bölgesindeki turistik tesisleri arayan tur operatörleri, oda rezervasyonlarını yaptı.
Tesislerde, Rus tatilcilere hitap eden etkinliklere ve yine restoranlarda Ruslara hitap eden menülere ağırlık verilmeye başlandı. Tur operatörleri ise Rusya'dan gelen talebi karşılamak için ulaşım, uçak ve otellerin yanı sıra müze ve ören yerleriyle iletişime geçti.
GÜNLÜK 15-20 BİN TURİST BEKLENİYOR
Rusya'dan 1 gün içinde 100 oda rezervasyonu yapıldığını belirten Ender Bahadır Baran, "553 odalı tesisimiz tüm hazırlıklarını yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında misafirlerimizi ağırlayacağız. Cuma günü kısıtlamanın kalktığı açıklandı ve bir gün sonra 100 oda rezervasyon aldık direkt Rusya'dan. İlerleyen günlerde bu sayı daha da artacaktır" diye konuştu.
Antalya'ya Rusya'dan turist getiren büyük tur operatörlerinden birinin operasyon müdürü Yeliz Bilgin Ezici de "Charter uçuşlar için uçaklar ayarlandı. Telefonlarımız hiç susmuyor. Bu hafta günlük 15-20 bin turist gelecek. Sezon uzayacak. Sayının daha da artmasını bekliyoruz" dedi.