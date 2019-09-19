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Saatte 4 milyon dolar kazanıyorlar... İşte dünyanın en zengin ailesi

Sam Walton, 1962 yılında ABD'de Mississippi Havzası'ndaki küçük bir kentte kurduğu, çok çeşitli mal satan mağazası ile bugün dünyanın en zengin ailesinin temellerini attı…

Giriş Tarihi: 19.09.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 15:25
Saatte 4 milyon dolar kazanıyorlar... İşte dünyanın en zengin ailesi

Para Dergisi'nden Alev Rigel'in haberi:

Dünyanın en zengin ailesi, saatte 4 milyon dolar daha zengin oluyor. Bu nasıl bir zenginliktir? Aileyi merak ettiniz mi? Walmart perakende satış marketleri zincirinin sahibi Walton ailesi, saatte 4 milyon dolar, bir başka deyişle dakikada 70 bin doları servetlerine katıyor. Merkezi Londra'da bulunan Reuters haber ajansına göre aile, servetini geçen yıla oranla 39 milyar dolar artırarak 191 milyar dolara çıkardı.

Saatte 4 milyon dolar kazanıyorlar... İşte dünyanın en zengin ailesi

(Walmart'ın kurucusu Sam Walton)

İkinci sıradaki Mars ailesi 37 milyar dolarlık kazançla zenginliğini 127 milyar dolar artırırken üçüncü sıradaki Koch ailesi 125 milyar dolarlık servetlerine 26 milyar dolar daha ekledi. Bu para nasıl kazanılıyor? Bu servet, satışlardan elde edilen gelir değil. 39 milyar dolarlık gelir, Walmart hisselerinin borsalardaki değer artışından kaynaklanıyor. Bu parayı 365 güne ve 24 saate bölerek bu rakamı buluyorlar. Yoksa her saat 4 milyon dolar, Walton ailesinin banka hesaplarına nakit olarak akmıyor. Aslında elinize hesap makinesi alıp tam bir hesap yaparsanız, 4 milyon doların, 452 bin dolarlık da fazlası olduğunu görürsünüz. Bu da, Walton'ların net kazançlarının, "kağıt" üzerinde artmış olduğu anlamına geliyor.

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Saatte 4 milyon dolar kazanıyorlar... İşte dünyanın en zengin ailesi

MERKEZİ KONUMDA BİR MAĞAZA

Walmart hisseleri, dünyanın diğer hisseleri gibi inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Şirketin kötü yılları da oldu. Hisselerinin 107 dolardan 57 dolara düştüğü, yüzde 47'lik bir kayıp yaşandığı yıllar gibi. 191 milyar dolarlık servette yüzde 47'lik düşüş, Walton ailesinin saatte 10 milyon dolar kaybetmesi demek. 10 milyon dolar, her saat Walton'ların cebinden çıkmadığı gibi, geçen yılki kazançta da her saat 4 milyon dolar, ceplerine doğrudan girmedi. Ama saatte 4 milyon dolarlık kazanç, kağıt üzerinde de olsa, kimi mutlu etmez ki? Aile her şeyi, kurucu baba Sam Walton'a borçlu. Walton, Birinci Dünya Savaşı'nın bittiği 1918 yılında doğdu. Çiftçi bir ailenin çocuğuydu. O yıllarda tarım, bir aileyi geçindirecek yeterli parayı kazandırmıyordu. Bir de araya, 1930'lu yıllardaki Büyük Bunalım girince aile daha da güç durumda buldu kendini. Missouri eyaletine taşındılar. Sam Walton, çiftliğin ineklerini sağıyor, ihtiyaç fazlasını şişeleyerek satıyordu. Bu arada ABD ekonomisi yavaş yavaş kendine geliyordu ama İkinci Dünya Savaşı yaklaşıyordu.

Saatte 4 milyon dolar kazanıyorlar... İşte dünyanın en zengin ailesi

Bir mağazada bulduğu aylık 75 dolarlık işinden istifa edip askere yazılmak zorunda kaldı. 1945'te savaş sona erdi. Genç Walton, kayınpederinden aldığı 20 bin dolar borcu, kendi biriktirdiği 5 bin dolara ekledi ve Arkansas/Newport'da bir mağaza satın aldı. O yıllarda tüketiciler, alışveriş yapmak için kent dışına çıkıp otomobille üç dört saat yol almak zorundaydılar. Walton'un mağazası, merkezi konumdaydı ve çok çeşitli mal satıyordu. Bu sayede 80 bin dolarlık yıllık cirosunu, üç yılda rahatlıkla 225 bin dolara çıkardı. İlk gerçek Walmart mağazası Arkansas/Rogers'da açıldı. Mağazalar küçük kasabalarda açılıyordu. Bunun iki avantajı vardı. Birincisi rekabet, küçük kasabalarda sınırlıydı. İkincisi küçük kasabalara büyük mağazalar açmak, perakende piyasasına girme konusunda rakiplerin cesaretini kolaylıkla kırabiliyordu. Sam Walton, 1992'de öldüğünde 380 bin kişinin çalıştığı bin 735 mağazasından yılda 50 milyar dolar gelir elde ediliyordu.

Saatte 4 milyon dolar kazanıyorlar... İşte dünyanın en zengin ailesi

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜLER

İkinci sıradaki Mars'lar, pek tanınmış bir aile değil. Şekerleme ürünleri ve kedi-köpek mamaları üreten "Mars Incorporated" da 108 yıl önce kurulmuş bir şirket. Franklin Clarence Mars'ın Minnesota'da kurduğu şirket, 2017 rakamlarıyla 35 milyar dolarlık gelir getiriyor. Mars ailesi aslında, 1988 yılına kadar ABD'nin en zengin ailesiydi. O yıl Walton'lara geçildiler. Ailenin tanınmamasının sebebi, medyada görünmemeleri. Aileden sadece Jacqueline Mars ve Victoria Mars, alışveriş yaparken tanınıp gizlice fotoğraflanmışlar. Üçüncü sırada Koch ailesini görüyoruz. Petrol işlenmesi ve dağıtılmasından enerjiye, kimyasal maddelerden kağıt sektörüne, madencilikten finans ve yatırıma kadar pek çok alanda faaliyet gösteren şirketi, 79 yıl önce Fred Koch kurdu. Bugün bu imparatorluk, dört oğul tarafından yönetiliyor. Hepsi de birbiriyle mahkemelik. Kardeşlerden David Koch, geçtiğimiz günlerde ölünce servetin paylaşımı kavgası yeni bir boyut kazandı. Üç kardeş de bugün milyarder olmalarını, ham petrolde yeni bir parçalama (cracking) yöntemi bulan baba Fred'e borçlu.

Saatte 4 milyon dolar kazanıyorlar... İşte dünyanın en zengin ailesi

Bu üç şirket içinden en çok konuşulanı ve medyaya malzeme olanı, elbette ki Walmart. Bu dev mağazalar zinciri hakkında birkaç ilginç not verelim:

Walmart, Walton soyadının ilk hecesiyle, "pazar", "market" demek olan eski dildeki "mart" kelimesinden oluşuyor. Mağazalarında her gün, 37 milyondan fazla müşteri alışveriş yapıyor. Bu, Kanada nüfusundan fazla.

Başta Kroger, Costco, Target, K-Mart, HEB olmak üzere tüm rakiplerinin toplamından daha fazla satış yapıyorlar.

Mağazalarda en çok muz satışı yapılıyor. Muz, en ucuz, en besleyici, en tok tutan, en faydalı ürünlerin başında gelir.

Saatte 4 milyon dolar kazanıyorlar... İşte dünyanın en zengin ailesi

Amerikalıların yüzde 90'ı, bir Walmart mağazasına en fazla 15 dakika uzaklıkta yaşar. Walmart, bir kasabada ya da yakınında yoksa, o kasabanın geleceği yok demektir. Halk, devlet desteğinden, teşvikinden çok Walmart'ın bu araştırmasına göre hareket eder.

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