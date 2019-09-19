Saatte 4 milyon dolar kazanıyorlar... İşte dünyanın en zengin ailesi

Bu üç şirket içinden en çok konuşulanı ve medyaya malzeme olanı, elbette ki Walmart. Bu dev mağazalar zinciri hakkında birkaç ilginç not verelim:

Walmart, Walton soyadının ilk hecesiyle, "pazar", "market" demek olan eski dildeki "mart" kelimesinden oluşuyor. Mağazalarında her gün, 37 milyondan fazla müşteri alışveriş yapıyor. Bu, Kanada nüfusundan fazla.

Başta Kroger, Costco, Target, K-Mart, HEB olmak üzere tüm rakiplerinin toplamından daha fazla satış yapıyorlar.

Mağazalarda en çok muz satışı yapılıyor. Muz, en ucuz, en besleyici, en tok tutan, en faydalı ürünlerin başında gelir.