Saatte 4 milyon dolar kazanıyorlar... İşte dünyanın en zengin ailesi

MERKEZİ KONUMDA BİR MAĞAZA

Walmart hisseleri, dünyanın diğer hisseleri gibi inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Şirketin kötü yılları da oldu. Hisselerinin 107 dolardan 57 dolara düştüğü, yüzde 47'lik bir kayıp yaşandığı yıllar gibi. 191 milyar dolarlık servette yüzde 47'lik düşüş, Walton ailesinin saatte 10 milyon dolar kaybetmesi demek. 10 milyon dolar, her saat Walton'ların cebinden çıkmadığı gibi, geçen yılki kazançta da her saat 4 milyon dolar, ceplerine doğrudan girmedi. Ama saatte 4 milyon dolarlık kazanç, kağıt üzerinde de olsa, kimi mutlu etmez ki? Aile her şeyi, kurucu baba Sam Walton'a borçlu. Walton, Birinci Dünya Savaşı'nın bittiği 1918 yılında doğdu. Çiftçi bir ailenin çocuğuydu. O yıllarda tarım, bir aileyi geçindirecek yeterli parayı kazandırmıyordu. Bir de araya, 1930'lu yıllardaki Büyük Bunalım girince aile daha da güç durumda buldu kendini. Missouri eyaletine taşındılar. Sam Walton, çiftliğin ineklerini sağıyor, ihtiyaç fazlasını şişeleyerek satıyordu. Bu arada ABD ekonomisi yavaş yavaş kendine geliyordu ama İkinci Dünya Savaşı yaklaşıyordu.