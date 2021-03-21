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Sadece 4 dakikada geçilecek: 'nde ışığı görmeye son 600 metre!

'nın İbradı ilçesindeki Akdağ'da 5 kilometrelik çift tüp şeklinde yapımı süren 'nin ikinci tüpünde ışığı görmeye 600 metre kaldı.

Giriş Tarihi: 21.03.2021 17:17 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 17:17
Sadece 4 dakikada geçilecek: Demirkapı Tüneli'nde ışığı görmeye son 600 metre!

AA muhabirinin Karayolları Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, İbradı ile Konya'nın Derebucak ilçesi arasında 2013'te yapımına tek tüple başlanan, 2017'de ise ikinci tüp inşaatının başladığı 'nde çalışmalar sürüyor.

Sadece 4 dakikada geçilecek: Demirkapı Tüneli'nde ışığı görmeye son 600 metre!

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünce sürdürülen projede, fiziki çalışmalarda sona doğru geliniyor. 5 bin metrelik çift tüpten oluşan 'nin tek tüpü, nihai beton kaplama seviyesinde bitirildi. İkinci tüpte ise kazı-destekleme ve kaplama betonu çalışmaları sürüyor.

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Sadece 4 dakikada geçilecek: Demirkapı Tüneli'nde ışığı görmeye son 600 metre!

Tünelle bağlantılı projelendirilen 67 kilometrelik yol çalışmalarında ise 28 kilometresi bitümlü sıcak karışımlı, 13 kilometresi sathi kaplamalı olmak üzere 41 kilometresi bölünmüş yol, standardında tamamlandı.

Sadece 4 dakikada geçilecek: Demirkapı Tüneli'nde ışığı görmeye son 600 metre!

Yolun 0 ila 16 ve 33 ila 39. kilometreleri arasında bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor. Tehlikeli madde taşıyan araçlar için Demirkapı çevresinde çalışmalarına başlanan 12 kilometrelik servis yolu projesinde de toprak işleri çalışmaları sürüyor.

'nde fiziki çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı.

Sadece 4 dakikada geçilecek: Demirkapı Tüneli'nde ışığı görmeye son 600 metre!

Projenin hizmete girmesiyle -Konya arasındaki en kısa güzergah sağlanacak; tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle turizm için büyük önem taşıyan bölgeye tesis edilen konforlu ulaşım imkanı daha çok yerli ve yabancı turisti de beraberinde getirecek.

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