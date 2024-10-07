Giriş Tarihi: 07.10.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
11:37
Sanayi yatırımlarını hızlandıracak hamle! Boş parseller tahsis edilecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayi yatırımlarını hızlandıracak bir uygulama başlattı. Buna göre Türkiye'deki tüm boş OSB parsellerinin yatırımcılara tahsis imkanı sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuyla ilgili açıklamasında, "Yatırım arsalarında arz yönlü artış oluşturacak düzenlemeyle hem yatırımların hızlanmasını hem de arsa fiyatlarında yükselişin önlenmesini amaçlıyoruz. OSB'ler daha şeffaf yönetilecek, sanayicilerimiz yatırım yeri alternatiflerine daha kolay erişecek." dedi.