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Şehrin dört bir yanına dağıldılar! savaş alanına döndü

Fransa'nın başkenti 'te sarı yelekliler tekrar sokaklara çıktı. Polisin Zafer Takı civarında biber gazı ile müdahale ettiği göstericiler Champs-Elysees Caddesi'ndeki mağazaları yağmaladı.

Giriş Tarihi: 16.03.2019 15:37 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 15:44
Şehrin dört bir yanına dağıldılar! Paris savaş alanına döndü

Fransa'nın başkenti 'te sarı yelekliler gösterilerin 18. haftasında yeniden sokaklara çıktı. Polisin Zafer Takı civarında biber gazı ile müdahale ettiği göstericiler Champs-Elysees Caddesi'ndeki mağazaları yağmaladı.

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Şehrin dört bir yanına dağıldılar! Paris savaş alanına döndü

Yüzlerce sarı yelekli eylemci 'in merkezindeki sokaklarda polisle çatışıyor. Paris genelinde önceki haftalara nazaran daha çok polisin görev aldığı belirtiliyor.

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Şehrin dört bir yanına dağıldılar! Paris savaş alanına döndü

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullarına tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 4'üncü ayını doldurdu.

Kaynak: Hurrriyet.com.tr

Şehrin dört bir yanına dağıldılar! Paris savaş alanına döndü
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Şehrin dört bir yanına dağıldılar! Paris savaş alanına döndü
Şehrin dört bir yanına dağıldılar! Paris savaş alanına döndü
Şehrin dört bir yanına dağıldılar! Paris savaş alanına döndü
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