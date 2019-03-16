Şehrin dört bir yanına dağıldılar! Paris savaş alanına döndü

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler tekrar sokaklara çıktı. Polisin Zafer Takı civarında biber gazı ile müdahale ettiği göstericiler Champs-Elysees Caddesi'ndeki mağazaları yağmaladı. Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler gösterilerin 18. haftasında yeniden sokaklara çıktı. Polisin Zafer Takı civarında biber gazı ile müdahale ettiği göstericiler Champs-Elysees Caddesi'ndeki mağazaları yağmaladı. HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ Yüzlerce sarı yelekli eylemci Paris'in merkezindeki sokaklarda polisle çatışıyor. Paris genelinde önceki haftalara nazaran daha çok polisin görev aldığı belirtiliyor. Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullarına tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 4'üncü ayını doldurdu. Kaynak: Hurrriyet.com.tr