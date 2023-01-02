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Haberler Galeri Sıra diğer marketlerde! ŞOK Marketler: 2023 yılını enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz
Giriş Tarihi: 02.01.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 13:01

Sıra diğer marketlerde! ŞOK Marketler: 2023 yılını enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya gelerek, etiket fiyatlarıyla ilgili yaptığı kritik toplantı sonrasında ilk hamle ŞOK Marketler'den geldi. Yıldız Holding bünyesinde yer alan ŞOK Market ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitleyeceğini açıkladı. Konuyu değerlendiren Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Dün itibariyle yepyeni bir seferberlik başlattık, 2023 yılını Yıldız Holding'de enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Sıra diğer marketlerde! ŞOK Marketler: 2023 yılını enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz

ŞOK Marketler Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Bu karar kapsamında Undan makarnaya, bakliyattan yağa, meyve-sebzeden deterjana belirlenen 1000 üründe fiyatlar Ocak ayı sonuna kadar sabitleniyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un gıda perakendecileri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ŞOK Marketler, Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitleyeceğini ilan etti.

Sıra diğer marketlerde! ŞOK Marketler: 2023 yılını enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz

"2023 YILINI ENFLASYONLA MÜCADELE YILI İLAN EDİYORUZ"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Yeni yılın ilk haftasına girdik. Bizim için heyecan verici günler... Umuyorum ki halkımız için de benzersiz bir dönemin kapılarını açan, unutulmaz bir ay olacak! Çünkü dün itibariyle yepyeni bir seferberlik başlattık, 2023 yılını Yıldız Holding'de enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz" dedi.

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Sıra diğer marketlerde! ŞOK Marketler: 2023 yılını enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz

"TOPLUMUN KARŞILAŞTIĞI FİNANSAL SIKINTILARI BİZ DE YAŞADIK"

Ülker, 2022 yılında global enflasyonun yıpratıcı etkisi herkese yansıdığını belirterek, "Toplumun karşılaştığı finansal sıkıntıları gerek üretici gerekse perakendeci olarak biz de yaşadık. Her şeye rağmen bu enflasyonist ortamın etkilerini raflara olabildiğince minimum ölçülerde yansıtmaya gayret ettik. Şimdi ise tam anlamıyla tarihî bir adım atıyor, enflasyonla topyekûn bir mücadele başlatıyoruz" açıklamasını yaptı.

Sıra diğer marketlerde! ŞOK Marketler: 2023 yılını enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz

"İLK ADIM PERAKENDEDEKİ AMİRAL GEMİMİZ ŞOK MARKETLER'DEN GELDİ"

İlk adımın perakendedeki amiral gemileri olan ŞOK Marketler'den geldiğini vurgulayan Ülker, "ŞOK Marketler, Ocak ayı boyunca patatesten sıvıyağa, peynirden salçaya kadar 1.000 (BİN) temel üründe fiyatları sabitliyor. Yani Ocak itibarıyla beklenen çeşitli zamlara karşın, ŞOK Marketler'de bu 1.000 ürünün fiyatı değişmeyecek" bilgisini verdi.

Sıra diğer marketlerde! ŞOK Marketler: 2023 yılını enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz

"ENFLASYONDAN ÖTÜRÜ YAŞANAN OLUMSUZLUKLARIN HAFİFLEYECEĞİNİ UMUYORUZ"

Açıklamanın devamı şu şekilde:

"Liderlik ettiğimiz bu seferberlik sayesinde ülkemizin enflasyonla mücadelesine katkıda bulunmayı amaçlıyor, birçok firmanın da bizi takip edeceğine inanıyoruz. Halkın alım gücünü destekleyecek bu seferberlikle tüketici enflasyonunun hızla düşeceğini, enflasyondan ötürü yaşanan olumsuzlukların hafifleyeceğini umuyoruz.

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