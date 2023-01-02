Sıra diğer marketlerde! ŞOK Marketler: 2023 yılını enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya gelerek, etiket fiyatlarıyla ilgili yaptığı kritik toplantı sonrasında ilk hamle ŞOK Marketler'den geldi. Yıldız Holding bünyesinde yer alan ŞOK Market ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitleyeceğini açıkladı. Konuyu değerlendiren Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Dün itibariyle yepyeni bir seferberlik başlattık, 2023 yılını Yıldız Holding'de enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı.