Sıra diğer marketlerde! ŞOK Marketler: 2023 yılını enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz

"2023 YILINI ENFLASYONLA MÜCADELE YILI İLAN EDİYORUZ"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Yeni yılın ilk haftasına girdik. Bizim için heyecan verici günler... Umuyorum ki halkımız için de benzersiz bir dönemin kapılarını açan, unutulmaz bir ay olacak! Çünkü dün itibariyle yepyeni bir seferberlik başlattık, 2023 yılını Yıldız Holding'de enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz" dedi.