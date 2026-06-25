Haberler
Galeri
Son dakika | 12. Yargı Paketi'nde dikkat çeken detay: 'IBAN mağdurları' düzenlemesi! Artık o cezalar...
Giriş Tarihi: 25.06.2026 09:28
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 09:30
Son dakika | 12. Yargı Paketi'nde dikkat çeken detay: 'IBAN mağdurları' düzenlemesi! Artık o cezalar...
Son dakika haberi: 12. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin kabul edilen önergesiyle teklife, kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen, haksız menfaat için banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili madde ihdas edildi. İşte yeni düzenlemenin detayları!