SON DAKİKA | 2026 asgari ücret için yeni hesap! Ocak ayında 9’u birden değişecek... İşte masadaki zam formülleri

Giriş Tarihi: 18.11.2025 15:48 Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 16:10

Son dakika haberi... Özel sektörde milyonlarca çalışan başta olmak üzere Türkiye genelini yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için gözler Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Kritik toplantıya sayılı günler kala asgari ücret için yeni zam oranı ortaya çıktı. Asgari ücret için zam oranları masada şekillenirken, öte yandan yapılacak zamla 9 kalemde de değişim yaşanacak. İşte yeni asgari ücret için masadaki zam formülleri...

Milyonlarca çalışan 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için şimdiden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonucu merakla bekliyor. Asgari ücret için zam maratonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında yapacağı ilk toplantı ile başlayacak.

Toplantıya ise iki haftadan daha az bir gün kaldı. Kritik toplantı öncesinde asgari ücretin belirlenmesinde etkili olacak yıl sonu enflasyonu için yeni beklentiler açıklandı. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret ile birlikte hangi ödeme kalemlerine zam gelecek? İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRET İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri için takvim giderek yaklaşıyor. Geçmiş yıllara bakıldığında komisyon 1 Aralık ile 5 Aralık arasında ilk toplantısını yapıyor. Buna göre yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammı için süreç 12 gün sonra resmi olarak başlayacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla bir araya gelecek. İlk toplantıda ekonomik veriler, enflasyon, yaşam maliyetleri ve piyasa beklentileri değerlendirilecek.

IŞIKHAN: TÜM TARAFLARIN MUTABIK KALACAĞI BİR ZAM OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin yaptığı sunumda asgari üret için toplantıların aralık ayında başlayacağını açıkladı.

Komisyondaki tüm tarafların memnun olacağı bir zam oranda mutabık kalacağı bir anlaşma umduğunu belirten Işıkhan, "Geçen dönem asgari ücretin net 22 bin 104 liraya yükseltildiğini anımsatan Işıkhan, "Böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene de aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ediyoruz. 2016 yılında başlattığımız asgari ücret desteğini, 2025 yılı için aylık 1000 liraya yükselttik. 2025 yılının ilk 8 ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık olarak 41,6 milyar lira asgari ücret desteği verdik." ifadelerini kullandı.

KARAHAN: AMACIMIZ EN DÜŞÜK GELİR GURUBUNUN REFAHINI ARTIRMAK

Enflasyon Raporu sunumunun ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Fatih Karahan, asgari ücret konusundaki bir soruya şu yanıtı verdi:

"Her şeyden önce ücret konusunda belirleyici ve tavsiye veren konumda değiliz. Burada ilgili bir kurul var, o kurul çalışmaları yürütecek, kendi çalışmaları sonucunda da bunu açıklayacaktır. Bizim için önemli olan yüksek enflasyonun ücretleri reel olarak eritmesi ve bu nedenle enflasyonla mücadele aslında en çok düşük gelir gruplarının refah seviyesini artırması. Yaptığımız işi esas bu nedenle önemsiyoruz."

İŞVERENDEN YÜZDE 5 İLAVE MESAJI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, asgari ücret zammına ilişkin çalışmalara başlandığına işaret ederek "Bu konuda şimdiden bir oran söylemek çok zor. Komisyon Türkiye için en doğru oranı belirleyecektir. Herkes için asgari ücretin bazı önemli. Bu yıl biz özel sektör olarak komisyonun belirlediği oranın yüzde 5 üzerine çıkabilir diye düşünüyorum" dedi.

İŞÇİ TARAFI KOMİSYONUN YAPISININ DEĞİŞMESİNİ İSTİYOR

İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ komisyonun yapısının değişmesini istiyor. Bu konuda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu 'Asgari Ücret Komisyonu'nun yapısına ilişkin son toplantısını 21 Ekim'de yaptı.

ENFLASYONDA BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ekim'de aylık enflasyon yüzde 2.55, yıllık enflasyon ise 32.87 oldu. Yıllık enflasyonun belli olması için geriye sadece 2 aylık verinin açıklanması bekleniyor.

Aralık ayında toplanacak komisyon öncesinde yıl sonu enflasyon beklentileri de yükseldi. Merkez Bankası (TCMB) 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 31 ila 33 arasına yükseltti.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan 68 ekonomist de yüzde 31,77 olan enflasyon beklentilerini kasım ayında yüzde 32,20'ye çıkardı.

TCMB'nin yeni enflasyon beklentisine göre de asgari ücret yüzde 31 ila yüzde 33 arasında bir zam yapılacak.

22.104 TL olarak belirlenen asgari ücrete 2026 yılında;

Yüzde 24 oranında zam yapılırsa 27.408,96 TL'ye

Yüzde 28 oranında zam yapılırsa 28.294 TL'ye

Yüzde 31 oranında zam yapılırsa 28.956,24 TL'ye

Yüzde 32 oranında zam yapılırsa 29.177,32 TL'ye

Yüzde 33 oranında zam yapılırsa 29.398,32 TL'ye

Yüzde 35 oranında zam yapılırsa 29.840 TL'ye

Yüzde 40 oranında zam yapılırsa 30.945,60 TL'ye yükselecek.

ASGARİ ÜCRET İLE DEĞİŞECEK 9 ÖDENEK

Asgari ücretin belirlenmesiyle Ocak 2026 tarihinden itibaren işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişiklik yaşanacak. İşte asgari ücret ile birlikte değişecek ödenekler...

İşsizlik Ödeneği

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte işsizlik maaşı da artacak. Bu ödenek, sigortalının son dört aylık prime esas kazanç ortalamasına göre hesaplanıyor. Alt sınır, brüt asgari ücretin %40'ı; üst sınır ise %80'i olarak belirleniyor. Dolayısıyla, asgari ücrete yapılan zam, doğrudan işsizlik ödeneğine de yansıyacak.

Kıdem Tazminatı Taban ve Tavanı

Asgari ücretle çalışan bir kişi, bir yıllık hizmeti karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatına hak kazanır. Bu nedenle, asgari ücrete yapılan artış, kıdem tazminatının tabanını da aynı oranda yükseltecek.

Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Temmuz ayında yapılan memur maaşı artışı sonrasında bu tavan 53.919 TL olarak güncellenmişti.

Stajyer Ücretleri

Asgari ücretteki artış, stajyer maaşlarını da etkileyecek. Lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti, brüt asgari ücretin yüzde 30'u oranında hesaplandığı için, yeni ücretle birlikte bu kalemde de artış yaşanacak.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primleri

GSS primleri de yeni asgari ücrete göre yeniden belirlenecek. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen bireylerin, brüt asgari ücretin yüzde 3'ü oranında prim ödemesi gerekecek.

Diğer Etkilenen Kalemler

Asgari ücret artışıyla birlikte şu ödemelerde de güncelleme yapılacak:

  • Askerlik ve doğum borçlanması tutarları
  • İsteğe bağlı sigorta primleri
  • Rapor alan asgari ücretli çalışanların geçici iş göremezlik ödenekleri
  • 65 yaş aylığı
  • Engelli aylığı