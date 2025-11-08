Giriş Tarihi: 08.11.2025 13:29
SON DAKİKA | Altın, dolar ve borsayı geride bıraktı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Piyasalar bu hafta ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın politika faizine yönelik 'belirsizlik' vurgusuyla çalkalandı. Rekor seviyelerden sert düşen altın fiyatları psikolojik seviyeye yakın fiyatlanırken, borsa ise kritik eşiğin altında kaldı. Haftanın en çok kazandıranı ise altın, dolar ve borsayı geride bırakan yatırım ve emeklilik fonları oldu. Peki bu hafta yatırım araçları nasıl bir performans sergiledi? En çok hangi yatırım araçları kazandırdı? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor? Dolar ve Euro'da son durum ne? İşte ayrıntılar...