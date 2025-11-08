Türkiye'nin en iyi haber sitesi
SON DAKİKA | Altın, dolar ve borsayı geride bıraktı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Piyasalar bu hafta ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın politika faizine yönelik 'belirsizlik' vurgusuyla çalkalandı. Rekor seviyelerden sert düşen altın fiyatları psikolojik seviyeye yakın fiyatlanırken, borsa ise kritik eşiğin altında kaldı. Haftanın en çok kazandıranı ise altın, dolar ve borsayı geride bırakan yatırım ve emeklilik fonları oldu. Peki bu hafta yatırım araçları nasıl bir performans sergiledi? En çok hangi yatırım araçları kazandırdı? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor? Dolar ve Euro'da son durum ne? İşte ayrıntılar...

Jeopolitik riskler ve ticaret savaşlarının etkisiyle çalkalanan küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yeni yön arayışına girdi. Fed Başkanı Powell'ın Aralık ayı faiz kararı için 'belirsizlik' vurgusu altının zayıflamasına, doların ise güçlenmesine neden oldu. Peki bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? İşte ayrıntılar...

ALTIN PSİKOLOJİK SINIRDA

Ekim ayının sonunda son 12 yılın en sert düşüşüyle 4.000 dolar seviyesine kadar geri çekilen ons altın kritik seviyenin altına kadar indikten sonra bu hafta psikolojik seviyede fiyatlanmaya devam etti.

Hafta başında 3.928 dolara kadar geri çekilen ons altın, kapanışta haftalık olarak yüzde 0.05'lik bir yükselişle 4.004 dolardan fiyatlandı.

GRAM ALTIN 200 TL'LİK BANTTA SIKIŞTI

Ons altında yaşanan dalgalanma ve küresel piyasada doların güçlenmesinden etkilenen gram altın, hafta içinde en düşük 5.310 TL en yüksek ise 5.466 TL'yi gördü.

5.244-5.450 TL'lik 200 TL'lik marjda sıkışan gram altın, haftayı yüzde 0.08'lik düşüşle 5.427 TL'den kapattı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08 düşüşle 36 bin 612 liraya indi. Çeyrek altın ise geçen hafta sonu 9 bin 98 liradan yüzde 0,08 azalarak 9 bin 91 liraya kadar indi.

FİZİKİ ALTINDA SON DURUM

Altın fiyatlarında manipülasyonun sona ermesiyle spot ve fiziki fiyatlarda makas kapanmaya başladı. Toparlanma çabasını sürdüren fiziki gram altın Kapalıçarşı'da 5.660 TL'den işlem gördü. Çeyrek altın 9.238 TL'den, yarım altın 18.466 TL'den tam altın ise 36.801 TL'den satıldı.

BORSA KRİTİK EŞİKTE TUTUNAMADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bu hafta 11 bin puanın üzerine çıksa da yılın son enflasyon raporunun açıklanmasının ardından gelen satış dalgasıyla birlikte yeniden 11 bin puanın altına düştü. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 0,43 düşüş yaşadı.

Endeks, hafta içinde en düşük 10.848,97 puanı, en yüksek 11.152,28 puanı gördü.

Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 5,89 düşüşle 25.218,76 puan, sanayi endeksi yüzde 1,17 azalışla 14.183,57 puan ve hizmetler endeksi yüzde 0,05 kayıpla 10.991,15 puan olurken, mali endeksi yüzde 0,09 artışla 15.631,67 puan oldu.

DÖVİZDE YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Fed faiz kararının ardından dolar endeksinin 100 puanı aşmasıyla döviz kurları yükselişini sürdürdü. ABD doları bu hafta yüzde 0,39 artarak 42,2140 liraya yükseldi. Avro ise yüzde 0,73 değer kazanarak 48,9150 liraya çıktı.

EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI FONLAR

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,79, emeklilik fonları yüzde 0,87 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,25 ile "hisse senedi" fonları oldu.