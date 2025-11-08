SON DAKİKA | Altın, dolar ve borsayı geride bıraktı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

GRAM ALTIN 200 TL'LİK BANTTA SIKIŞTI

Ons altında yaşanan dalgalanma ve küresel piyasada doların güçlenmesinden etkilenen gram altın, hafta içinde en düşük 5.310 TL en yüksek ise 5.466 TL'yi gördü.

5.244-5.450 TL'lik 200 TL'lik marjda sıkışan gram altın, haftayı yüzde 0.08'lik düşüşle 5.427 TL'den kapattı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08 düşüşle 36 bin 612 liraya indi. Çeyrek altın ise geçen hafta sonu 9 bin 98 liradan yüzde 0,08 azalarak 9 bin 91 liraya kadar indi.