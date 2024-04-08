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Haberler Galeri SON DAKİKA: Bakan Göktaş duyurdu: 8 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
Giriş Tarihi: 08.04.2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 08:29

SON DAKİKA: Bakan Göktaş duyurdu: 8 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı

Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapacak 8000 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı.

SON DAKİKA: Bakan Göktaş duyurdu: 8 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı

Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı.

SON DAKİKA: Bakan Göktaş duyurdu: 8 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı

8 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık bünyesinde görev yapacak 8 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 8 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarını söz verdiğimiz gibi bayramdan önce açıkladık. Sonuçlara Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı üzerinden ulaşabilirsiniz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda 'Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' anlayışıyla hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyük ailemize hoş geldiniz" dedi.

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