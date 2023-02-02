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Haberler Galeri Son dakika | Bakan Nebati Kılıçdaroğlu'nun saldırısının nedenini açıkladı: Bilinçaltının dışavurumu
Giriş Tarihi: 02.02.2023 08:09 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 08:09

Son dakika | Bakan Nebati Kılıçdaroğlu'nun saldırısının nedenini açıkladı: Bilinçaltının dışavurumu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Okan Müderrisoğlu'nun sorularını cevapladı ve önemli açıklamalarda bulundu. Nebati Kılıçdaroğlu'nun net hata kalemini uyuşturucu parasıyla ilişkilendiren söylemine kayıtsız kalmadı. "Ülkesini azıcık seven o ifadeleri kullanmazdı" diyen Bakan CHP Genel Başkanının bir başka saldırısı için de darbe kovaladıkları dönemin bilinçaltının dışavurumu olduğunu açıkladı.

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Son dakika | Bakan Nebati Kılıçdaroğlu’nun saldırısının nedenini açıkladı: Bilinçaltının dışavurumu

İşte Müderrisoğlu'nun köşesinde yer verdiği açıklama ve cevaplar;

Dün, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ekonomide kapsamlı bir ufuk turu yaptık. Finansal dengelerin Aralık 2021'de kur atağı ile sarsılmak istendiği sırada, Türkiye Ekonomi Modeli'ni ortaya koyan ve "Gözlerimdeki ışıltıya bakın" mesajı ile hafızalara kazınan Bakan Nebati, bu sözünün hâlâ arkasında. Öyle ki görüştüğü yabancı yatırımcıların artık kendisine, seçimden sonra ekonomik programın devamına ilişkin sorular sorduğunu bizlerle paylaşacak kadar da özgüvenli. Ancak, dalgalı ve hatta ters akıntılı denizde maharetin dümendeki kaptanda yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da olduğunu vurgulamayı ihmal etmemek kaydıyla!

Son dakika | Bakan Nebati Kılıçdaroğlu’nun saldırısının nedenini açıkladı: Bilinçaltının dışavurumu

Unutmadan, biraz sonra okuyacaklarınızın yanında Sn. Bakan'ın Borsa'daki manipülatif hareketleri, ihracatçının kurlarla ilgili beklentilerini de içeren özel değerlendirmeleri oldu. Sınırlı olarak paylaşmak isterim ki... Borsa'daki istismarcıların yaptıkları yanına kalmıyor. Sadece kura dayalı ihracat artışı senaryosu ise Ankara'da öncelenmiyor.

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Son dakika | Bakan Nebati Kılıçdaroğlu’nun saldırısının nedenini açıkladı: Bilinçaltının dışavurumu

Gelelim Bakan Nebati'nin değindiği konuların satırbaşlarına...

6. İKTİSAT KONGRESİ: İzmir İktisat Kongresi, 17 Şubat-4 Mart 2023 tarihleri arasında, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, "Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi" temasıyla toplanacak. Nebati, pek çok tanınmış akademisyenin katılacağı Kongre'de, 15 ülkeden 30'a yakın önde gelen yabancı iktisatçının da tebliğ sunacağını belirtti ve "21. Yüzyılın, Türkiye yüzyılı olduğuna ilişkin projeksiyona uygun yol haritası çizilecek" dedi.

Son dakika | Bakan Nebati Kılıçdaroğlu’nun saldırısının nedenini açıkladı: Bilinçaltının dışavurumu

CHP, OTOPARK YAPMIŞ: Nebati, İzmir İktisat Kongresi'nin, 1923'te ilk toplantının gerçekleştirildiği binada yapılacağını açıkladı. Bu tarihi binanın 1979'da CHP'li belediye tarafından yıktırılarak otoparka dönüştürüldüğünü hatırlatan Nebati, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in girişimleriyle binanın aslına uygun olarak yeniden inşa edildiğini bildirdi. "17 Şubat'ta hem Kongre'nin hem de kongre binasının açılışını Sn. Cumhurbaşkanımız ile yapacağız. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk döneminde nasılsa Kongre'yi aynısı ile başlatacağız" diye konuştu.

Son dakika | Bakan Nebati Kılıçdaroğlu’nun saldırısının nedenini açıkladı: Bilinçaltının dışavurumu

İZMİR BELEDİYESİ'NİN FIRSATÇILIĞI: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de bir İzmir İktisat Kongresi organize ettiğini kaydeden Nebati, "Rekabet güzel şey ama ülke ekonomisini yöneten, merkezi hükümet, yani Ankara'dır. Bu bir ulusal program, rekabetten ziyade burada birlikte hareket edilebilirdi. Teklif ettik ama olmadı!" ifadelerini kullandı.

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