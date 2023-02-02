İşte Müderrisoğlu'nun köşesinde yer verdiği açıklama ve cevaplar;

Dün, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ekonomide kapsamlı bir ufuk turu yaptık. Finansal dengelerin Aralık 2021'de kur atağı ile sarsılmak istendiği sırada, Türkiye Ekonomi Modeli'ni ortaya koyan ve "Gözlerimdeki ışıltıya bakın" mesajı ile hafızalara kazınan Bakan Nebati, bu sözünün hâlâ arkasında. Öyle ki görüştüğü yabancı yatırımcıların artık kendisine, seçimden sonra ekonomik programın devamına ilişkin sorular sorduğunu bizlerle paylaşacak kadar da özgüvenli. Ancak, dalgalı ve hatta ters akıntılı denizde maharetin dümendeki kaptanda yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da olduğunu vurgulamayı ihmal etmemek kaydıyla!