Giriş Tarihi: 02.02.2023 08:09
Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
08:09
Son dakika | Bakan Nebati Kılıçdaroğlu'nun saldırısının nedenini açıkladı: Bilinçaltının dışavurumu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Okan Müderrisoğlu'nun sorularını cevapladı ve önemli açıklamalarda bulundu. Nebati Kılıçdaroğlu'nun net hata kalemini uyuşturucu parasıyla ilişkilendiren söylemine kayıtsız kalmadı. "Ülkesini azıcık seven o ifadeleri kullanmazdı" diyen Bakan CHP Genel Başkanının bir başka saldırısı için de darbe kovaladıkları dönemin bilinçaltının dışavurumu olduğunu açıkladı.