SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten enflasyon düzeltmesi açıklaması

YENİ KARARLAR ALINDI

Bakan Şimşek, 2023 sonunda herhangi bir vergi ödenmeden bilançoların düzeltildiğine dikkati çekerek, 2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi uygulanmış beyannamelerin verilme sürelerini de mükelleflere zaman tanımak amacıyla önce 27 Ağustos'a, daha sonra da 6 Eylül'e kadar uzattıklarını hatırlattı.

İlgili meslek kuruluşlarının, bu dönemde enflasyon muhasebesi nedeniyle özellikle cirosu düşük ve yine bu işletmelerden yatırım döneminde olup henüz faaliyete geçmemiş durumdakilerin enflasyon düzeltmesi nedeniyle vergilendirilme sıkıntısı yaşayabileceğini ifade ettiğini vurgulayan Bakan Şimşek, TOBB, MÜSİAD ve TÜRMOB'un bulunduğu son istişare toplantısında, küçük işletmelerin enflasyon düzeltmesinden daha az etkilenmelerini temin etmek amacıyla yeni kararlar aldıklarını bildirdi.