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Haberler Galeri SON DAKİKA! Bitcoin neden düşüyor? Ticaret savaşı korkusu kripto para piyasalarını vurdu
Giriş Tarihi: 03.02.2025 09:25 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 09:29

SON DAKİKA! Bitcoin neden düşüyor? Ticaret savaşı korkusu kripto para piyasalarını vurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı her adım kripto para piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Seçim yarışında sık sık kripto para rezervi oluşturacağını ifade eden Trump'ın Kanada, Mesika ve Çin'i tehdit etmesi sonrası Bitcoin geriledi. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin dolar karşısında ne kadar oldu? İşte kripto para piyasalarında son durum...

SON DAKİKA! Bitcoin neden düşüyor? Ticaret savaşı korkusu kripto para piyasalarını vurdu

Donald Trump, göreve başlamasından bu yana ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından olan Kanada, Meksika ve Çin gibi ülkeleri gümrük tarifeleri ile tehdit ediyor. Trump'ın gümrük tariflerini sık sık dile getirmesi enflasyon ve faiz kararlarına yönelik endişeleri tetikliyor. Kripto para piyasaları da ABD'de yaşanan her hareketten hızla etkileniyor. Bitcoin neden düşüyor? İşte tüm gelişmeler...

SON DAKİKA! Bitcoin neden düşüyor? Ticaret savaşı korkusu kripto para piyasalarını vurdu

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Ticaret savaşlarının başlayacağına yönelik endileşelerle riskten kaçan yatırımcı kripto paraların gerilemesine yol açtı. Bitcoin haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarında yüzde 4'ten fazla düştü. Şu sıralar 93 dolar seviyelerinde işlem gören kripto para, üç haftalık en düşük seviyeye ulaştı.

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SON DAKİKA! Bitcoin neden düşüyor? Ticaret savaşı korkusu kripto para piyasalarını vurdu

Piyasa değerine göre en büyük 20 dijital varlığı ölçen CoinDesk 20 endeksi yüzde 19 geriledi. Bu gerilemeden Ether de nasibini aldı. Kasımdan bu yana en büyük gerilemesini kaydeden Ether, yüzde 20 değer kaybı yaşadı.

SON DAKİKA! Bitcoin neden düşüyor? Ticaret savaşı korkusu kripto para piyasalarını vurdu

Piyasalardaki keskin hareketin sebebi ABD'nin en büyük ticaret ortakları olan Kanada, Meksika ve Çin'e ithalat tarifesi uygulaması. Uzmanlar bunun küresel ekonomide enflasyonu artırarak Fed dahil merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmek için yavaş davranacağını ifade ediyorlar. Böyle olması halinde yatırımcı kripto gibi riskli varlıklardan uzaklaşabilir.

SON DAKİKA! Bitcoin neden düşüyor? Ticaret savaşı korkusu kripto para piyasalarını vurdu

CoinDesk verilerine göre Bitcoin dört gün içinde %11 düşüşle 93.110 dolar geriledi. İkinci en büyük kripto para birimi olan ETH 2.209 dolara kadar geriledi. Bunun ardından yüzde 25,62 kayıpla 2968,41 dolar oldu.

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