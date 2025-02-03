SON DAKİKA! Bitcoin neden düşüyor? Ticaret savaşı korkusu kripto para piyasalarını vurdu

Donald Trump, göreve başlamasından bu yana ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından olan Kanada, Meksika ve Çin gibi ülkeleri gümrük tarifeleri ile tehdit ediyor. Trump'ın gümrük tariflerini sık sık dile getirmesi enflasyon ve faiz kararlarına yönelik endişeleri tetikliyor. Kripto para piyasaları da ABD'de yaşanan her hareketten hızla etkileniyor. Bitcoin neden düşüyor? İşte tüm gelişmeler...