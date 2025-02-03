Giriş Tarihi: 03.02.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
09:29
SON DAKİKA! Bitcoin neden düşüyor? Ticaret savaşı korkusu kripto para piyasalarını vurdu
ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı her adım kripto para piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Seçim yarışında sık sık kripto para rezervi oluşturacağını ifade eden Trump'ın Kanada, Mesika ve Çin'i tehdit etmesi sonrası Bitcoin geriledi. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin dolar karşısında ne kadar oldu? İşte kripto para piyasalarında son durum...