SON DAKİKA | Enerjide 6 milyar dolarlık atak! Tesislerin açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Giriş Tarihi: 30.05.2026 06:58
Güncelleme Tarihi: 30.05.2026 06:59
Son dakika haberi: Milli Enerji ve Maden Politikası ile enerjide tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye, yenilenebilir enerjide de atağa geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran Çarşamba günü 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katılarak yatırımların resmi açılışını gerçekleştirecek. Erdoğan, güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal alanında toplam 6 milyar dolar değerinde 8 bin 200 megavatlık tesisin açılışını yapacak.