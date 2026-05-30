SON DAKİKA | Enerjide 6 milyar dolarlık atak! Tesislerin açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Giriş Tarihi: 30.05.2026 06:58 Güncelleme Tarihi: 30.05.2026 06:59

Son dakika haberi: Milli Enerji ve Maden Politikası ile enerjide tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye, yenilenebilir enerjide de atağa geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran Çarşamba günü 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katılarak yatırımların resmi açılışını gerçekleştirecek. Erdoğan, güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal alanında toplam 6 milyar dolar değerinde 8 bin 200 megavatlık tesisin açılışını yapacak.

BARIŞ ŞİMŞEK
Son dakika haberi: Yeni enerji mimarisinin bel kemiğini oluşturan yenilenebilir enerjide tarihi bir tören gerçekleşecek. Başkan Erdoğan, 3 Haziran Çarşamba günü 2025 yılında yapımı tamamlanarak devreye alınan tesislerin resmi açılışını yapacak. Güneş, rüzgar, jeotermal ve hidroelektrik alanında toplam 8 bin 200 megavat kapasiteye sahip 6 milyar dolar değerinde tesis hizmete alınacak.

Bugün Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak olan Akkuyu'nun 4 reaktörünün toplamı ile 4 bin 800 megavat, Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı'nın 2 bin 400 megavat, Keban Barajı'nın ise bin 330 megavat büyüklüğe sahip oldukları dikkate alındığında, 8 bin 200 megavatlık tesis açılışı bir rekor olarak kayıtlara geçecek.

KURULU GÜCÜN 3'TE 2'Sİ

Nisan ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde 26 bin 769 megavat ile güneşin payı yüzde 21,3'e çıktı. 15 bin 75 megavata ulaşan rüzgârın payı da yüzde 12 olarak kayıtlara geçti. Güneş ve rüzgâr kurulu gücünün toplamı ise nisanda yüzde 33,3'lük pay ile 41 bin 844 megavata yükselmiş oldu.

Böylece toplam kurulu gücün 3'te 1'i sadece rüzgâr ve güneşten oluştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerji verilerini değerlendirerek elektrik kurulu gücünün artmaya devam ettiğini anlattı.

Bayraktar, "2035 Net Sıfır Emisyon hedefimize önemli bir katkı sağlayan yenilenebilir enerji, kurulu gücümüz içerisinde giderek daha fazla yer ediniyor. Sadece güneşte son 13 yılda sıfırdan 26 bin 769 megavatlık bir kurulu güce eriştik.

Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile gerçekleştireceğimiz 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni ile inşallah bu alanda yeni bir rekora daha imza atacağız" dedi.

HEDEF ARTACAK

Türkiye, 2035 yılına kadar rüzgâr ve güneş enerjisi kurulu gücünü 120 bin megavatın üzerine çıkarma hedefiyle toplam 80 milyar dolarlık dev bir yatırım ve reform süreci yürütüyor.

Öte yandan 190'dan fazla ülkeden 100 bini aşkın kişinin katılımının beklendiği ve dünya iklim politikalarına yön verecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) yenilenebilir enerji için de milat olacak.

