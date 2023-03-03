Giriş Tarihi: 03.03.2023 07:19
Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
07:31
Son dakika | EYT'lilere büyük kolaylık: EYT maaş bağlama süresi kısalacak
Son dakika EYT haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulan emeklilikte yaşa takılanlar yasası Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Böylece EYT'de başvuru süreci resmen başladı. Normalde 15-20 günlük sürede işlemleri biten aylık bağlama işlemleri saatler içinde tamamlanabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) "emekli olabilir" yazısı almaya gerek kalmadan işlemler online başlatılacak.