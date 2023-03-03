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Haberler Galeri Son dakika | EYT'lilere büyük kolaylık: EYT maaş bağlama süresi kısalacak
Giriş Tarihi: 03.03.2023 07:19 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 07:31

Son dakika | EYT'lilere büyük kolaylık: EYT maaş bağlama süresi kısalacak

Son dakika EYT haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulan emeklilikte yaşa takılanlar yasası Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Böylece EYT'de başvuru süreci resmen başladı. Normalde 15-20 günlük sürede işlemleri biten aylık bağlama işlemleri saatler içinde tamamlanabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) "emekli olabilir" yazısı almaya gerek kalmadan işlemler online başlatılacak.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | EYT’lilere büyük kolaylık: EYT maaş bağlama süresi kısalacak

Son dakika EYT maaş hesabı haberleri: Sistemde prim günü ve sigortalılık süresi görüldüğü için sigortalının beyanı esas alınacak. EYT kapsamında emekli olacakların aylığına milli gelirdeki artışla birlikte temmuz zammı da yansıyacak.

Emeklilik dilekçesi vermeye hazırlanan vatandaşlardan gelen bazı soruların yanıtları şöyle:

Son dakika | EYT’lilere büyük kolaylık: EYT maaş bağlama süresi kısalacak

EMEKLİ AYLIĞI KAÇ GÜNDE BAĞLANACAK?

SGK emeklilik işlemlerinin hızlanması, aylığın kısa sürede bağlanması için "emekli olabilir" yazısı alma zorunluluğunu kaldırıyor. Mevcut sistemde emekli olacak çalışanın kurumdan emekliliğe hak kazandığını gösteren bir yazı alarak işlemleri başlatması gerekiyor. Bu uygulama ile iş yoğunluğu azalacağı gibi emekli aylığı bağlanması süreci de hızlanacak. Sigortalının beyanına göre çıkış yapılarak emekli koşulları oluşanlara e-Devlet üzerinden online emekli aylığı bağlanacak. Başvuru dilekçesinin kabulünün ardından izleyen aybaşından itibaren (1 Nisan) ilk aylığa hak kazanılacak

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Son dakika | EYT’lilere büyük kolaylık: EYT maaş bağlama süresi kısalacak

MİLLİ GELİR VE TEMMUZ ZAMMI YANISAYCAK MI?

İlk defa emekli aylığı bağlanacaklara çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen prime esas kazançların güncel tutarı üzerinden bağlanıyor. 2008 yılından sonraki yıllara ait kazançların güncel tutarı da TÜFE artışının yüzde 100'ü ile milli gelir artışının yüzde 30'u esas alınarak belirlenen güncelleme katsayısına göre hesaplanıyor. Mart ayında dilekçe veren EYT'lilere 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere aylıkları bağlanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı büyüme oranı ve temmuz zammı da yansıyacak. Aylıklarda yıllık yüzde 5.6 olarak açıklanan büyüme oranının yüzde 30'u oranında (yüzde 1.68-Katsayı 16703) oranında artış olacak.

Son dakika | EYT’lilere büyük kolaylık: EYT maaş bağlama süresi kısalacak

KADEMELİ PRİM GÜN ŞARTI DEĞİŞTİ Mİ?

Yasanın Meclis görüşmelerinde kademeli prim uygulamasında değişikliğe gidilmedi. Kadın 20, erkek 25 yıl sigortalı olma hesabında bu yılların başlangıcında sigorta girişi 16,17 yaş olanlar için 18 yaş sonrası esas alınacak. Ancak, 1 Nisan 1981'den önce işe girenlerde 18 yaş öncesi yapılan sigorta dikkate alınacak. Memurlarda 5434'e tabi olanların hizmet borçlanmasını emeklilikten en az 6 ay önce yapması gerekiyor, yasa çıktıktan sonra borçlananlar bu sürenin sonunda emekliliğe başvurabilecek. Kamuda 5510'a tabi çalışanlar için ise bu koşul bulunmuyor. Sigortalı çalışmaya başlama tarihine göre emekliliğe tabi prim günü görülebiliyor. E-devlet sorgulama ekranından prim günlerine bakılabiliyor.

Son dakika | EYT’lilere büyük kolaylık: EYT maaş bağlama süresi kısalacak

KOŞULLARI 4-5 AY SONRA SAĞLAYAN İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Son yedi yılın yarısından çoğu hangi sigorta kolunda geçtiyse o yasanın kuralları geçerli olacak. Son 1260 günü SSK'7da geçen kademeli tabloya göre emekliliğe hak kazanacak. Borçlanmaya rağmen 5975 gün için primi yetmeyen SSK'lılar ya fiilen bir işte çalışacak ya da 1260 günü aşmamak koşuluyla isteğe bağlı sigorta primi ödeyecek. Kamu çalışanları da ücretsiz izin günlerini borçlanabilecek. Koşulları henüz sağlayamayan EYT'liler tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verebilecek.

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