Son dakika | EYT’lilere büyük kolaylık: EYT maaş bağlama süresi kısalacak

KOŞULLARI 4-5 AY SONRA SAĞLAYAN İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Son yedi yılın yarısından çoğu hangi sigorta kolunda geçtiyse o yasanın kuralları geçerli olacak. Son 1260 günü SSK'7da geçen kademeli tabloya göre emekliliğe hak kazanacak. Borçlanmaya rağmen 5975 gün için primi yetmeyen SSK'lılar ya fiilen bir işte çalışacak ya da 1260 günü aşmamak koşuluyla isteğe bağlı sigorta primi ödeyecek. Kamu çalışanları da ücretsiz izin günlerini borçlanabilecek. Koşulları henüz sağlayamayan EYT'liler tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verebilecek.