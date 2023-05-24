Giriş Tarihi: 24.05.2023 06:49
Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
06:49
Son dakika | EYT'lilere yeni müjde: İşlemleri uzayanlara çifte ikramiye ödenecek
Son dakika EYT haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası kapsamında 1 milyon 700 başvurunun büyük bölümüne emekli aylığı bağlanırken, diğer başvurular da ay sonuna kadar tamamlanacak. Bütün emeklilere 28 Haziran'dan önce Kurban bayramı ikramiyesi yatırılacak. Mayıs sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da bu ödemeden yararlanacak. Aylıkları henüz bağlanmayanlar ise önceki bayram da dâhil çift ikramiye alacak.