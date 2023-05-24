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Haberler Galeri Son dakika | EYT'lilere yeni müjde: İşlemleri uzayanlara çifte ikramiye ödenecek
Giriş Tarihi: 24.05.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 06:49

Son dakika | EYT'lilere yeni müjde: İşlemleri uzayanlara çifte ikramiye ödenecek

Son dakika EYT haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası kapsamında 1 milyon 700 başvurunun büyük bölümüne emekli aylığı bağlanırken, diğer başvurular da ay sonuna kadar tamamlanacak. Bütün emeklilere 28 Haziran'dan önce Kurban bayramı ikramiyesi yatırılacak. Mayıs sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da bu ödemeden yararlanacak. Aylıkları henüz bağlanmayanlar ise önceki bayram da dâhil çift ikramiye alacak.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | EYT’lilere yeni müjde: İşlemleri uzayanlara çifte ikramiye ödenecek

Son dakika EYT haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT kapsamında aylık bağlama işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Kimse endişe etmesin, hızla bağlanıyor, bu ay sonuna kadar tamamlanacak. Tamamlanmasa da en fazla bir hafta veya 10-15 gün sarkar. Ama kimsenin endişesi olmasın, herkes bütün haklarını birikmiş olarak alacak. Bazen eksik işlemleri olanlar var, onların dosyaları tamamlanıyor, onlarla ilgili hiçbir sorun yok" dedi. Bakan Bilgin, emekliliğe başvuranların bütün haklarını birikmiş olarak alacağını söyledi.

Son dakika | EYT’lilere yeni müjde: İşlemleri uzayanlara çifte ikramiye ödenecek

ASGARİ ÜCRETE ZAM KESİNLEŞTİ

Bakan Bilgin, asgari ücretin temmuz ayında yeniden değerlendirileceğini işaret ederek, en düşük memur maaşının da 22 bin lira olacağını ve bu konuda hazırlıkların yapıldığını bildirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete zammı ilan ettiğini anımsatan Bakan Bilgin, enflasyon başta olmak üzere çeşitli parametreleri dikkate alınarak düzenleme yapılacağını ifade etti.

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Son dakika | EYT’lilere yeni müjde: İşlemleri uzayanlara çifte ikramiye ödenecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını anımsatan Bilgin, "Enflasyon teknik bir mesele, bir de Türk lirasının reel alım gücünü dikkate alıyoruz. Fiyatlardaki dalgalanmaları alıyoruz. Onları değerlendiren bir set oluşturup o set üzerinden asgari ücret komisyonunda görüşüyoruz.

Son dakika | EYT’lilere yeni müjde: İşlemleri uzayanlara çifte ikramiye ödenecek

Komisyon'da işçi, işveren tarafı var, birlikte değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız geçen bu konuyu açıkladı ve onun da katkısıyla o seviyeye geldi. Temmuz'da da aynı benzer bir süreç işleyecek" diye konuştu.

Son dakika | EYT’lilere yeni müjde: İşlemleri uzayanlara çifte ikramiye ödenecek

İKİ İKRAMİYE BİRDEN YATACAK

EYT kapsamında yapılan başvuruların yıl sonuna kadar 2.5 milyona, ilerleyen yıllarda koşulları tamamlayacaklarla birlikte 4 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor. Emeklilik işlemleri tamamlananlar peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor. Mart ayında müracaatta bulunup emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlara farkları yatıyor.

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