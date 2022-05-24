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Haberler Galeri Son dakika | Fahiş kira artışı ve zam dayatmasına dur denecek! İşte kira zamlarında yeni model: O rakamı geçemeyecek
Giriş Tarihi: 24.05.2022 07:01 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 07:01

Son dakika | Fahiş kira artışı ve zam dayatmasına dur denecek! İşte kira zamlarında yeni model: O rakamı geçemeyecek

Son dakika haberler: Fahiş kira artışlarına 'dur' diyecek çalışma başladı. Kira tutarları bölge bölge belirlenecek, üzerinde artış istenemeyecek. Hükümet spekülatörler ve stokçulardan sonra konut sektöründe de yeni adımlara hazırlanıyor. Fahiş kira artışları masaya yatırıldı ve ilgili bakanlıklarda aşırı kira artışına "dur" diyecek bir çalışma başladı. İşte fahiş kira zamlarının yapıldığı iller için atılacak son dakika adımının detayları

ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika | Fahiş kira artışı ve zam dayatmasına dur denecek! İşte kira zamlarında yeni model: O rakamı geçemeyecek

Son dakika haberler: Ev kiralarındaki fahiş rakamlar ve yüksek zam yapma furyasına müdahaleye hazırlanılıyor. Hükümet ve AK Parti, spekülatörler ile stokçulardan sonra fahiş kira artışlarını da masaya yatırdı. Genel merkez ve ilgili bakanlıklarda aşırı kira artışına "dur" diyecek bir çalışma başladı. İstanbul gibi fahiş kira artışlarını yapıldığı iller için kiralara sınırlama getirilmesi gündemde.

İşte ev kiraları için yeni model ve kira artışı önüne konacak barajlar...

Son dakika | Fahiş kira artışı ve zam dayatmasına dur denecek! İşte kira zamlarında yeni model: O rakamı geçemeyecek

SON DAKİKA | GENEL MERKEZ VE BAKANLIKLAR EV KİRALARI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Kiralarda son dönemde yaşanan artışlar Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri haline gelince konu AK Parti ve ilgili bakanlıklar tarafında masaya yatırıldı. Serbest piyasa ekonomi kurallarına uygun olarak kiralara sınırlama getirilip getirilemeyeceği, getirilirse bunun sıkıntı yaratıp yaratmayacağı üzerinde duruldu.

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Son dakika | Fahiş kira artışı ve zam dayatmasına dur denecek! İşte kira zamlarında yeni model: O rakamı geçemeyecek

EV KİRALARINDA EV SAHİBİNİN YAPACAĞI ARTIŞA HOLLANDA MODELİ

Bu tartışmalar içinde Hollanda modeli gündeme geldi ve bunun örnek alınabileceği konusunda görüş oluştu. Hollanda hükümeti, konut sıkıntısı nedeniyle hızla artan ev kiralarına karşı orta gelir gruplarını korumak için serbest piyasadaki kiralık ev fiyatlarına müdahale kararı vermişti.

Son dakika | Fahiş kira artışı ve zam dayatmasına dur denecek! İşte kira zamlarında yeni model: O rakamı geçemeyecek

ALT GELİR GRUPLARINA KİRALANAN EVLER

Buna göre kirası 763 Euro'ya kadar olan ve belediyeler tarafından alt gelir gruplarına kiralanan sosyal konutlar gibi, serbest piyasadaki evler için de puanlama sistemi getirildi.

Son dakika | Fahiş kira artışı ve zam dayatmasına dur denecek! İşte kira zamlarında yeni model: O rakamı geçemeyecek

Evlerin büyüklüğü, oda sayısı gibi belirli özelliklere göre puanlama yapılıp en fazla bin ila bin 250 Euro kira istenmesi hükme bağlandı.

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