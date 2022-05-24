Son dakika | Fahiş kira artışı ve zam dayatmasına dur denecek! İşte kira zamlarında yeni model: O rakamı geçemeyecek

Son dakika haberler: Ev kiralarındaki fahiş rakamlar ve yüksek zam yapma furyasına müdahaleye hazırlanılıyor. Hükümet ve AK Parti, spekülatörler ile stokçulardan sonra fahiş kira artışlarını da masaya yatırdı. Genel merkez ve ilgili bakanlıklarda aşırı kira artışına "dur" diyecek bir çalışma başladı. İstanbul gibi fahiş kira artışlarını yapıldığı iller için kiralara sınırlama getirilmesi gündemde.

İşte ev kiraları için yeni model ve kira artışı önüne konacak barajlar...