Giriş Tarihi: 24.05.2022 07:01
Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
07:01
Son dakika | Fahiş kira artışı ve zam dayatmasına dur denecek! İşte kira zamlarında yeni model: O rakamı geçemeyecek
Son dakika haberler: Fahiş kira artışlarına 'dur' diyecek çalışma başladı. Kira tutarları bölge bölge belirlenecek, üzerinde artış istenemeyecek. Hükümet spekülatörler ve stokçulardan sonra konut sektöründe de yeni adımlara hazırlanıyor. Fahiş kira artışları masaya yatırıldı ve ilgili bakanlıklarda aşırı kira artışına "dur" diyecek bir çalışma başladı. İşte fahiş kira zamlarının yapıldığı iller için atılacak son dakika adımının detayları