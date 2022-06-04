SON DAKİKA HABERİ | 18 milyona yeni maaş: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte milyonların beklediği 2022 Temmuz zam tablosu

Emekli ve memur zammı ile ilgili son dakika haberleri, ilk 5 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından hız kazandı. Yılın ilk 5 ayında yüzde 35.64 olan enflasyonla birlikte, Haziran'da memurlara ve emeklilere en az yüzde 35 zam kesinleşti. Haziran ayı ile birlikte oranın yüzde 40'a gelmesi bekleniyor. Peki Temmuz zammı döneminde maaşlar nasıl şekillenecek? En düşük emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Yeni zamları SABAH hesapladı!