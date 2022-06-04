Giriş Tarihi: 04.06.2022 06:33
Güncelleme Tarihi: 04.06.2022
07:17
SON DAKİKA HABERİ | 18 milyona yeni maaş: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte milyonların beklediği 2022 Temmuz zam tablosu
Son dakika haberi: 14 milyon emekli ve 4 milyona yakın memurun merakla beklediği Temmuz zam oranı için tek bir enflasyon verisi kaldı. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak hesaplandığı 2022 Temmuz memur ve emekli maaş zammı konusunda 'en düşük emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar olacak?' sorusu da ilk 5 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile büyük oranda yanıt bulmuş oldu. Peki Temmuz ayında emekli ve memurlar ne kadar zam alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ne kadar artış göründü? İşte Temmuz zammı ile ilgili son dakika haberinin detayları!