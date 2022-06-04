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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ | 18 milyona yeni maaş: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte milyonların beklediği 2022 Temmuz zam tablosu
Giriş Tarihi: 04.06.2022 06:33 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 07:17

SON DAKİKA HABERİ | 18 milyona yeni maaş: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte milyonların beklediği 2022 Temmuz zam tablosu

Son dakika haberi: 14 milyon emekli ve 4 milyona yakın memurun merakla beklediği Temmuz zam oranı için tek bir enflasyon verisi kaldı. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak hesaplandığı 2022 Temmuz memur ve emekli maaş zammı konusunda 'en düşük emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar olacak?' sorusu da ilk 5 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile büyük oranda yanıt bulmuş oldu. Peki Temmuz ayında emekli ve memurlar ne kadar zam alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ne kadar artış göründü? İşte Temmuz zammı ile ilgili son dakika haberinin detayları!

HAZAL ATEŞ
SON DAKİKA HABERİ | 18 milyona yeni maaş: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte milyonların beklediği 2022 Temmuz zam tablosu

Emekli ve memur zammı ile ilgili son dakika haberleri, ilk 5 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından hız kazandı. Yılın ilk 5 ayında yüzde 35.64 olan enflasyonla birlikte, Haziran'da memurlara ve emeklilere en az yüzde 35 zam kesinleşti. Haziran ayı ile birlikte oranın yüzde 40'a gelmesi bekleniyor. Peki Temmuz zammı döneminde maaşlar nasıl şekillenecek? En düşük emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Yeni zamları SABAH hesapladı!

SON DAKİKA HABERİ | 18 milyona yeni maaş: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte milyonların beklediği 2022 Temmuz zam tablosu

TEMMUZ ZAMMI 40'I BULACAK

Milyonlarca emekli, memur için temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 oldu. Buna göre, haziranda sıfır enflasyon olsa bile, memur maaşları ve emekli aylıklarında yüzde 35 artış kesinleşirken, haziran ayındaki ortalama enflasyon gelişmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre temmuz zammı yaklaşık yüzde 40'ı bulacak.

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SON DAKİKA HABERİ | 18 milyona yeni maaş: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte milyonların beklediği 2022 Temmuz zam tablosu

REFAH PAYI

Temmuz ayı zammı ile birlikte milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 25.47, memur maaşlarına yüzde 30.95 oranında zam yapılmıştı.

SON DAKİKA HABERİ | 18 milyona yeni maaş: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte milyonların beklediği 2022 Temmuz zam tablosu

Mayısa ilişkin rakamlar dün açıklanırken, haziran verisinin ardından aylık maaş zamları da kesinleşecek. Enflasyon oranlarıyla beraber refah payı olarak ek zam da yapılacak.

SON DAKİKA HABERİ | 18 milyona yeni maaş: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte milyonların beklediği 2022 Temmuz zam tablosu

Memur ve memur emeklileri yılda iki defa aylıklarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş, aylık zammına yansıyor. Haziran ayında enflasyon sabit kalırsa temmuz ayında SSK, Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 35.64 artış yapılacak.

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