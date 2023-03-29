Giriş Tarihi: 29.03.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 11:22

SON DAKİKA: İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları belli oldu: 20.920 konut hak sahibini buldu

Son dakika haberi...16 Mart tarihinde başlayan TOKİ İstanbul kura çekimi, Tuzla TOKİ kura çekilişi ile başladı. İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları ile 20 bini 920 konutun hak sahibi belli oldu. Bugün de devam eden TOKİ Tuzla çekilişi 746 yedek çekimi yapıldıktan sonra sona eriyor. Ardından tüm hak sahipleri e-Devlet'e işlenecek. Peki kimler hak sahibi oldu? İstanbul TOKİ kura çekimi diğer ilçelerde ne zaman başlayacak? İşte Tuzla TOKİ kura çekilişi detaylarıyla Tuzla TOKİ kura sonuçları isim listesi ve Tuzla TOKİ kura sorgulama ekranı...