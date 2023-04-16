Giriş Tarihi: 16.04.2023 14:14 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 14:15

SON DAKİKA: İşte 4 maddede yeni emeklilik sistemi ve şifreleri!

Son dakika haberi...Emeklilik sistemi için yeni düzenleme geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na talimatını verdi. Seçim sonrası yeni dönemde dev emekli olma koşullarını içeren reform yapılacak. 2000 yılı sonrasında işe girenleri de kapsayan yeni düzenlemede kadınlar için büyük yenilikler olacak. SSK'lılar ve Bağ-Kur'lular arasındaki 1800 günlük prim farkının da kaldırılması masada yer alıyor. İşte yeni emeklilik sisteminin şifreleri...