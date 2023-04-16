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Haberler Galeri SON DAKİKA: İşte 4 maddede yeni emeklilik sistemi ve şifreleri!
Giriş Tarihi: 16.04.2023 14:14 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 14:15

SON DAKİKA: İşte 4 maddede yeni emeklilik sistemi ve şifreleri!

Son dakika haberi...Emeklilik sistemi için yeni düzenleme geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na talimatını verdi. Seçim sonrası yeni dönemde dev emekli olma koşullarını içeren reform yapılacak. 2000 yılı sonrasında işe girenleri de kapsayan yeni düzenlemede kadınlar için büyük yenilikler olacak. SSK'lılar ve Bağ-Kur'lular arasındaki 1800 günlük prim farkının da kaldırılması masada yer alıyor. İşte yeni emeklilik sisteminin şifreleri...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: İşte 4 maddede yeni emeklilik sistemi ve şifreleri!

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıklarken müjdeleri de peş peşe verdi. Yeni emeklilik sistemi için ipuçları dikkat çekti. Yapılacak emeklilik düzenlemesinde anne olma ve çocuk sayısına göre yaş şartı geriye çekilecek. Bunun yanında 2000 yılından sonra işe girenler ve Bağ-Kur prim eşitlemesi için çalışmalar başladı.

SON DAKİKA: İşte 4 maddede yeni emeklilik sistemi ve şifreleri!

YILLARIN EYT SORUNU 'YAŞ ŞARTI' TAMAMEN KALDIRILARAK TARİHE KARIŞTI

Hükümet önce 3600 ek gösterge ardından sözleşmeli memurlara kadro ve son olarak EYT gibi büyük bir düzenlemeyi hayata geçirdi. 10 milyonu aşkın vatandaşı ilgilendiren bu kritik düzenlemeler sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Vatandaşın çözülmedik sorunu kalmayacak' parolasıyla sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ilgili Bakanlıklara talimatını verdi.

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SON DAKİKA: İşte 4 maddede yeni emeklilik sistemi ve şifreleri!

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

23 yıllık sorun çözülerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme çıkartıldı ve uygulanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken yeni bir emeklilik reformunun işareti de verilmiş oldu.

SON DAKİKA: İşte 4 maddede yeni emeklilik sistemi ve şifreleri!

4 MADDE DE YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ŞİFRELERİ

Özellikle kadınların ve annelerin öne çıktığı yeni emeklilik reformu, sosyal güvenlik sistemindeki birçok sorunu da çözmüş olacak.

  1. Ev hanımlarına prim desteği gelecek ve emeklilik yolu açılacak
  2. Anne olma ve çocuk sayısına göre emeklilik yaşı geri çekilecek
  3. Bağ-Kur ve SSK arasındaki 1800 günlük prim günü küçük esnaflar için eşitlenecek
  4. EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için kademeli emeklilik

SON DAKİKA: İşte 4 maddede yeni emeklilik sistemi ve şifreleri!

Teknik çalışmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüteceği dev emeklilik reformunda bütçe çalışmaları da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek. Taslakların ortaya çıkması sonrası düzenlemeye son şeklini Başkan Erdoğan verecek.

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