Giriş Tarihi: 21.02.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
09:22
SON DAKİKA: Kamuya 3.626 personel alımı yapılacak! 47 kurum yayımladı: İşte memur alımı detayları...
Son dakika haberleri...Memur olmak isteyenlerin merakla beklediği personel alımı ilanları kurumlar tarafından peş peşe yayımlandı. Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre 48 kamu kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 3.626 personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar kamuilan.sbb.gov.tr adresinde yayımlandı. İçerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, SSB, TÜBİTAK, TSMF ve çok sayıda belediyelerin yer aldığı kurumlar uzman yardımıcı, memur, teknikeri, destek personeli vb. çok sayıda kadroda personel alımı gerçekleştirecek. Peki memur alımı şartlar ne? Kamu ilanları için kadro dağılımı nasıl? İşte kamu personel alımı için merak edilen detaylar...