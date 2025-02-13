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Haberler Galeri SON DAKİKA: Kamuya 4.832 personel alımı yapılacak! 45 kurum duyurdu: İşte memur alımı detayları...
Giriş Tarihi: 13.02.2025 15:06 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:06

SON DAKİKA: Kamuya 4.832 personel alımı yapılacak! 45 kurum duyurdu: İşte memur alımı detayları...

Son dakika haberi...Kamu personel alımı ilanları kurumlar tarafından yayımlandı. 45 kamu kurumu bünyesinde istihdam etmek üzere yeni kadrolarda 4832 personel alımı yapacağını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Göç İdaresi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve çok sayıda belediyelerinde içerisinde olduğu kurumlar bünyesine uzman, askeri personel, hemşire, sağlık teknikeri, memur, işçi, uzman yardımıcısı gibi farklı kadrolarda personel alımı yapacak. Peki kamu ilanları için KPSS şartı var mı? Personel alımı başvuru şartları ne? Personel alımı ilanlarına nasıl başvurulur? İşte memur alımı hakkında merak edilen detaylar...

SON DAKİKA: Kamuya 4.832 personel alımı yapılacak! 45 kurum duyurdu: İşte memur alımı detayları...

Son dakika haberleri...Kamu ilanları bekleyen milyonlar dikkat! 45 kurum bünyesine 4832 personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar çok sayıda devlet kurumu tarafından farklı kadrolarda gerçekleşecek. Milyonların yakından takip ettiği memur alımı ilanları hakkında başvuru şartları başvuru tarihleri ve kadrolar da belli oldu. İşte kamu ilanları için tüm merak edilenler...

SON DAKİKA: Kamuya 4.832 personel alımı yapılacak! 45 kurum duyurdu: İşte memur alımı detayları...

45 KURUM DUYURDU: KAMUYA 4832 PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

Milyonların merakla beklediği kamu ilanları yayımlandı. Kamuda çalışmak isteyenleri sevindiren ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanların yayımlanmasının ardından personel alımı için merak edilen tüm detaylarda belli oldu. İçerisinde çok sayıda bakanlığın belediyelerin yer aldığı 45 kamu kurumu bünyesine 4832 personel alımı gerçekleştirecek.

İşte personel alımı ilanları:

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SON DAKİKA: Kamuya 4.832 personel alımı yapılacak! 45 kurum duyurdu: İşte memur alımı detayları...

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ 40 MEMUR ALACAK

Sultanbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 40 personel alımı gerçekleştirecek.

Alımlar zabıta kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 14 Mart tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA: Kamuya 4.832 personel alımı yapılacak! 45 kurum duyurdu: İşte memur alımı detayları...

ÇINARCIK BELESİYESİ 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Çınarcık Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alacak.

Alımlar; mühendis ve mimar kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 5 Mart tarihinde başlayacak 7 Mart tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA: Kamuya 4.832 personel alımı yapılacak! 45 kurum duyurdu: İşte memur alımı detayları...

AKSEKİ BELEDİYESİ 2 ZABITA ALACAK

Akseki Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 zabıta memur alımı gerçekleştirecek.

Başvurular 17 Mart tarihinde başlayacak 21 Mart tarihinde sona erecek.

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