SON DAKİKA: Kamuya 4.832 personel alımı yapılacak! 45 kurum duyurdu: İşte memur alımı detayları...

Son dakika haberleri...Kamu ilanları bekleyen milyonlar dikkat! 45 kurum bünyesine 4832 personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar çok sayıda devlet kurumu tarafından farklı kadrolarda gerçekleşecek. Milyonların yakından takip ettiği memur alımı ilanları hakkında başvuru şartları başvuru tarihleri ve kadrolar da belli oldu. İşte kamu ilanları için tüm merak edilenler...