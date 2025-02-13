Giriş Tarihi: 13.02.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
15:06
SON DAKİKA: Kamuya 4.832 personel alımı yapılacak! 45 kurum duyurdu: İşte memur alımı detayları...
Son dakika haberi...Kamu personel alımı ilanları kurumlar tarafından yayımlandı. 45 kamu kurumu bünyesinde istihdam etmek üzere yeni kadrolarda 4832 personel alımı yapacağını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Göç İdaresi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve çok sayıda belediyelerinde içerisinde olduğu kurumlar bünyesine uzman, askeri personel, hemşire, sağlık teknikeri, memur, işçi, uzman yardımıcısı gibi farklı kadrolarda personel alımı yapacak. Peki kamu ilanları için KPSS şartı var mı? Personel alımı başvuru şartları ne? Personel alımı ilanlarına nasıl başvurulur? İşte memur alımı hakkında merak edilen detaylar...