Giriş Tarihi: 01.01.2023 07:26
Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
07:26
Son dakika | Memur maaşı ve emekli aylığı ile ikramiyeler artıyor! İşte 2023'te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar
Son dakika 2023 memur ve emekli maaş zammı haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik tarihi reformla birlikte uzun yıllardır Türkiye'nin gündeminde olan 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giriyor. Memur ve emeklilere zam 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle netleşecek. Bu tutarın üzerine 3600 ek gösterge zammı eklenecek. Bugün 2200'den 3600'e çıkartılanlardaki 1391 liralık artış 2500 lirayı geçecek.