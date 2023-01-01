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Haberler Galeri Son dakika | Memur maaşı ve emekli aylığı ile ikramiyeler artıyor! İşte 2023'te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar
Giriş Tarihi: 01.01.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 07:26

Son dakika | Memur maaşı ve emekli aylığı ile ikramiyeler artıyor! İşte 2023'te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar

Son dakika 2023 memur ve emekli maaş zammı haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik tarihi reformla birlikte uzun yıllardır Türkiye'nin gündeminde olan 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giriyor. Memur ve emeklilere zam 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle netleşecek. Bu tutarın üzerine 3600 ek gösterge zammı eklenecek. Bugün 2200'den 3600'e çıkartılanlardaki 1391 liralık artış 2500 lirayı geçecek.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Memur maaşı ve emekli aylığı ile ikramiyeler artıyor! İşte 2023’te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar

Son dakika memur maaş zammı haberleri: Toplam 5.3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesinden yeni işe girenler de yararlanacak. Memurların, kadro unvanı, derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenen ek gösterge sisteminde yapılan düzenlemelerle kamu hiyerarşisindeki kimi aksaklıklar giderildi. Memurların hem emekli ikramiyelerinde hem de emekli aylıklarında yapılan iyileşmeler bu yıl cebe yansıyacak. Kamuda ek göstergesi olmayan, 0-2200 ek göstergeli 2 milyon 800 bin çalışan ve emekli de tarihi düzenlemeden yararlanacak.

Son dakika | Memur maaşı ve emekli aylığı ile ikramiyeler artıyor! İşte 2023’te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar

BÜTÜN ÖĞRETMENLERİ KAPSIYOR

Birinci dereceye gelmiş olmak şartıyla tüm öğretmenlerin, alan sınırlaması olmadan 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları, polisler ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e çıktı. Ayrıca avukat, il müdürü, bekçi, uzman jandarma ve uzman erbaş gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının da 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanmaları sağlandı.

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Son dakika | Memur maaşı ve emekli aylığı ile ikramiyeler artıyor! İşte 2023’te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar

Dört meslek grubunun yanı sıra sosyal tarafların beklentileri dikkate alınarak il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, gelir uzmanı ve mali hizmetler uzmanları gibi kariyer uzmanları ile denetmenlerin de 2200 olan ek göstergeleri 3600'e çıkarıldı. Şef ve uzmanlar, teknik hizmetler sınıfında yer alan ön lisans mezunları gibi bazı personelin 3600 ek göstergeden yararlanmasına ilişkin de düzenleme yapılması bekleniyor.

Son dakika | Memur maaşı ve emekli aylığı ile ikramiyeler artıyor! İşte 2023’te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar

6 AY BEKLEME SÜRESİ UYGULANMAYACAK

Öğretmen, polis, avukat, hemşire, din görevlisi emeklisi olanlardan daha önce birinci derece 2200 veya 3000 üzerinden emekli olan kişiler için 6 ay bekleme süresi uygulanmayacak. Bu kişilerin 2200 veya 3000 göstergesi 15 Ocak tarihinde kendiliğinden 3600'e yükselecek. Geriye doğru hak verilmesi söz konusu olmayacak. İkinci ve üçüncü dereceden emekli olanların ek gösterge artışları aylıklarını çok etkilemeyecek. Halen görevde olup emekli olacak olanlar ise 6 ay bekleme süresi yönüyle "yükselenler ve atananlar" olarak ikiye ayrılıyor.

Son dakika | Memur maaşı ve emekli aylığı ile ikramiyeler artıyor! İşte 2023’te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar

İKİ AYRI EK ÖDEME YATACAK

Birinci dereceden emekli olanların ek göstergeleri yükselince maaşlarında ciddi bir artış olacak. 3600 alan memur emeklileri emekli aylıklarını 1 Ocak itibariyle alırken, Ocak ayının ortasında 2023/Ocak-Haziran katsayı farkını, 15 Ocak-31 Ocak arası 3600 ek gösterge farkını alacak. Yani iki ayrı ek ödeme alacaklar.

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