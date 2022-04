SON DAKİKA HABERİ | KIRMIZI ET KARARI RESMİ GAZETE'DE!

Cumhurbaşkanlığının 'Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Kararı' Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) Ana Statüsünün 5. maddesinin ikinci fıkrasına binaen kırmızı et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla, 2/4/2022-1/5/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ESK tarafından kesimi ve satışı yapılan/yaptırılan sığırlar için, 2.500 TL/baş destekleme ödemesi ESK'ca hazırlanacak icmal karşılığında yetiştiricilere yapılacak.