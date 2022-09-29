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Haberler Galeri Son dakika | Orta gelir grubu için yapılacak ucuz TOKİ konutlarında az peşinat ve uzun taksit imkanı
Giriş Tarihi: 29.09.2022 06:55 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 06:55

Son dakika | Orta gelir grubu için yapılacak ucuz TOKİ konutlarında az peşinat ve uzun taksit imkanı

Son dakika ucuz konut haberleri: Dar gelirliler için yapılan ucuz ve uygun taksitli TOKİ konutlarının ardından yeni bir hamle de orta gelir grubu için yapıldı. Üzerinde çalışmaların devam ettiği orta gelirliler için konut kampanyasında detaylar netleşirken başvuru şartları ve ödeme koşullarına ilişkin detaylara SABAH ulaştı. Peşin ödemede % 20-25'e varan indirim, peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi, faizin % 1'in altına inmesi gündemde

SEDA TABAK
Son dakika | Orta gelir grubu için yapılacak ucuz TOKİ konutlarında az peşinat ve uzun taksit imkanı

Son dakika orta gelir grubu ucuz konut haberleri: Orta gelirliler için konut kampanyasında detaylar netleşiyor. Peşin ödemede % 20-25'e varan indirim, peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi, faizin % 1'in altına inmesi gündemde.

İşte orta gelirli vatandaşlar için hazırlanan ucuz sosyal konut projesinde dair SABAH'ın ulaştığı başvuru, ödeme ve edinme ile ilgili detaylar;

Son dakika | Orta gelir grubu için yapılacak ucuz TOKİ konutlarında az peşinat ve uzun taksit imkanı

UCUZ KONUT SEFERBERLİĞİNDE İKİNCİ AŞAMA

Hükümetin konut seferberliğinde adımlar peş peşe geliyor. Önce dar gelirli vatandaşlar için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi açıklandı. 5 yıl içinde 500 bin konut, 250 bin altyapılı konut arsası ve 50 bin işyerinin dar gelirli vatandaşlara uzun vadeyle ve düşük taksitle satışının startı verildi. Şimdi seferberlikte ikinci aşamaya geçildi.

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Son dakika | Orta gelir grubu için yapılacak ucuz TOKİ konutlarında az peşinat ve uzun taksit imkanı

SIRADA ORTA GELİR GRUBUNA ÖZEL UCUZ KONUT KAMPANYASI VAR

Bu kez orta gelirli vatandaşlar için yeni bir kampanya hazırlanıyor. Ekim ayında açıklanması planlanan kampanya ile orta gelirli vatandaşların konuta daha kolay ulaşması hedefleniyor.

Son dakika | Orta gelir grubu için yapılacak ucuz TOKİ konutlarında az peşinat ve uzun taksit imkanı

DÜŞÜK FAİZ, PEŞİNAT VE EV FİYATLARINDA İNDİRİM MASADA

Kampanya için Emlak Konut ve sektör temsilcileri görüşmelere başladı. Koşulların netleşmesi için bugün bir toplantı düzenlenecek. Toplantıya gayrimenkul sektörü derneklerinin temsilcileri katılacak. Edinilen bilgilere göre kampanyada, liste fiyatı üzerinden indirim yapılması, peşinatın düşürülmesi ve kredi faizlerinin aşağıya çekilmesi gündemde.

Son dakika | Orta gelir grubu için yapılacak ucuz TOKİ konutlarında az peşinat ve uzun taksit imkanı

Peşin ödemelerde yüzde 20-25'e varan indirimlerin uygulanması, peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi ve kredi faizinin yüzde 1'in altında olması seçenekleri toplantıda konuşulacak.

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