Giriş Tarihi: 29.09.2022 06:55
Güncelleme Tarihi: 29.09.2022
06:55
Son dakika | Orta gelir grubu için yapılacak ucuz TOKİ konutlarında az peşinat ve uzun taksit imkanı
Son dakika ucuz konut haberleri: Dar gelirliler için yapılan ucuz ve uygun taksitli TOKİ konutlarının ardından yeni bir hamle de orta gelir grubu için yapıldı. Üzerinde çalışmaların devam ettiği orta gelirliler için konut kampanyasında detaylar netleşirken başvuru şartları ve ödeme koşullarına ilişkin detaylara SABAH ulaştı. Peşin ödemede % 20-25'e varan indirim, peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi, faizin % 1'in altına inmesi gündemde