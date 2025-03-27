SON DAKİKA: Özel sektöre bayram tatili formülü! Nasıl 9 gün izin yapılabilir? İşte merak edilen detaylar...

3) İŞÇİ-İŞVEREN ANLAŞIRSA...



Yasalarımızda yer alan bir düzenleme hem işçinin hem de işverenin bu konuda işini kolaylaştırıyor. Bu durumda 'telafi çalışması' devreye giriyor. Her işçinin haftalık çalışma süresi 45 saat. Bunun üzerindeki süreler fazla çalışmaya giriyor. Yine tatil günlerinde yapılan çalışmalarda mesai olarak ödeniyor. İşçi ile işveren anlaşarak 3 günlük izin yaptırılır. Bunun karşılığında iki ay içinde telafi çalışmaları devreye girer. Yine telafi çalışması günde 3 saati geçemiyor ve tatil günlerinde de yaptırılamıyor. Yani günlük çalışma süresinin 11 saati geçmemesi gerekiyor. 45 saati aşan süreler için ücret yüzde 50 fazlasıyla ödenir.