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Haberler Galeri SON DAKİKA: Özel sektöre bayram tatili formülü! Nasıl 9 gün izin yapılabilir? İşte merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 27.03.2025 12:45 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 12:58

SON DAKİKA: Özel sektöre bayram tatili formülü! Nasıl 9 gün izin yapılabilir? İşte merak edilen detaylar...

Son dakika haberi...2025 Ramazan Bayramı tatili belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkartıldığını müjdeledi. Özel sektörde ise bayram tatili değişmeyerek 3.5 gün olarak sabit kaldı. Peki özel sektör çalışanları 9 gün izin yapabilir mi? Özel sektör çalışanları da isterlerse 9 gün izin yapabilirler. İşte Ramazan Bayramı iznini 9 güne çıkartmak için 3 formül...

FARUK ERDEM
SON DAKİKA: Özel sektöre bayram tatili formülü! Nasıl 9 gün izin yapılabilir? İşte merak edilen detaylar...

Son dakika haberleri... Ramazan Bayramı tatili daha önceki yıllarda olduğu gibi kamu çalışanları için 9 güne çıkartıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada kamu çalışanlarının Ramazan bayramı sonrasındaki 3 gün de idari izinli sayılacaklarını müjdeledi. Böylece 3.5 gün olan Ramazan bayramı izni 9 güne çıkmış oldu. Buna göre kamu çalışanları 2,3 ve 4 Nisan günlerinde idari izinli sayılacaklar. 28 Mart Cuma gönü ile 7 Nisan Pazartesi günü arasındaki 9 gün de izin yapabilecekler.

SON DAKİKA: Özel sektöre bayram tatili formülü! Nasıl 9 gün izin yapılabilir? İşte merak edilen detaylar...

Kamu çalışanları bu hakkı kullanırken özel sektörde çalışanlar için durum nasıl olacak? Belli şartlarda özel sektör çalışanları da 9 günlük izinden yararlanabilirler. Burada cumartesi günü de çalışanlar açısından baktığımızda 4 gün, çalışmayanlar için ise 3 gün mesai görünüyor. Özel sektördde 9 günlük izin yapabilmek için alternatif formüller şöyle:

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SON DAKİKA: Özel sektöre bayram tatili formülü! Nasıl 9 gün izin yapılabilir? İşte merak edilen detaylar...

1) PATRON KARAR VERİRSE...

İsteyen özel sektör firmaları aynen kamuda olduğu gibi çalışanlarına idari 2-5 Nisan tarihlerinde 4 gün (cumartesi dahil) ya da haftada 5 gün çalışanlar için 2-4 Nisan tarihlerinde 3 gün idari izin vererek 9 gün izin yaptırabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus; idari izin olduğu için işverenler bunu yıllık izinden düşemiyor. Ayrıca maaştan da kesemiyor. Ücretler tam ödeniyor.

SON DAKİKA: Özel sektöre bayram tatili formülü! Nasıl 9 gün izin yapılabilir? İşte merak edilen detaylar...

2) ÇALIŞAN İSTERSE...

Eğer işveren idari izne yanaşmaz ise çalışanların yine de 9 günlük izin yapma imkânları var. Son değişikliklerle yıllık izinler 1'er gün bile kullanılabiliyor. Bu durumda çalışan 3 gün, ya da cumartesi çalışıyorsa 4 gün mesaiyi yıllık ücretli izninden kullanarak 9 günlük tatil yapabilir. Bu durumda ücret yine tam ödenir ve kullanılan 3 ya da 4 gün izin yıllık ücretli izin hakkından düşülür.

SON DAKİKA: Özel sektöre bayram tatili formülü! Nasıl 9 gün izin yapılabilir? İşte merak edilen detaylar...

3) İŞÇİ-İŞVEREN ANLAŞIRSA...

Yasalarımızda yer alan bir düzenleme hem işçinin hem de işverenin bu konuda işini kolaylaştırıyor. Bu durumda 'telafi çalışması' devreye giriyor. Her işçinin haftalık çalışma süresi 45 saat. Bunun üzerindeki süreler fazla çalışmaya giriyor. Yine tatil günlerinde yapılan çalışmalarda mesai olarak ödeniyor. İşçi ile işveren anlaşarak 3 günlük izin yaptırılır. Bunun karşılığında iki ay içinde telafi çalışmaları devreye girer. Yine telafi çalışması günde 3 saati geçemiyor ve tatil günlerinde de yaptırılamıyor. Yani günlük çalışma süresinin 11 saati geçmemesi gerekiyor. 45 saati aşan süreler için ücret yüzde 50 fazlasıyla ödenir.