Giriş Tarihi: 27.03.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
12:58
SON DAKİKA: Özel sektöre bayram tatili formülü! Nasıl 9 gün izin yapılabilir? İşte merak edilen detaylar...
Son dakika haberi...2025 Ramazan Bayramı tatili belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkartıldığını müjdeledi. Özel sektörde ise bayram tatili değişmeyerek 3.5 gün olarak sabit kaldı. Peki özel sektör çalışanları 9 gün izin yapabilir mi? Özel sektör çalışanları da isterlerse 9 gün izin yapabilirler. İşte Ramazan Bayramı iznini 9 güne çıkartmak için 3 formül...