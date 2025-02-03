Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat sabah.com.tr'ye anlattı! E-Ticaret'te İstanbul'u üs yapacak proje...
Giriş Tarihi: 03.02.2025 08:26 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 08:45

SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat sabah.com.tr'ye anlattı! E-Ticaret'te İstanbul'u üs yapacak proje...

SON DAKİKA HABERİ: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sabah.com.tr'nin Pazartesi Sohbetleri formatının bu haftaki konuğu oldu. Bakan Bolat, Suriye'deki 'Gümrük Vergisi' sorununun nasıl aşıldığını, Suriye'nin ticaret hattı içine girmesi ile nelerin değişeceğini, Trump'ın yeniden göreve gelmesiyle küresel ekonomide ve Türkiye'deki beklentileri değerlendirdi. Bakan Bolat, 6 ay - 6 bin KM kısıtlaması ve fahiş fiyatlarla mücadele konusunda da dikkat çeken mesajlar verirken, E-Ticaret'te İstanbul'un bir üs haline dönüştürülmesi için hazırladıkları planı da anlattı.

ONUR ŞAHANOĞLU
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat sabah.com.tr’ye anlattı! E-Ticaret’te İstanbul’u üs yapacak proje...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sabah.com.tr'nin sorularını yanıtladı. Bakan Bolat, Suriye'deki 'Gümrük' sorununun nasıl çözüldüğünü anlatırken, bazı kesimlerce konunun çarpıtılarak kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini söyledi. Bolat, Trump döneminde uygulanacak ekonomi politikalarının küresel ekonomi ve Türkiye'ye yansımaları olacağını, sürecin hala belirsiz olduğunu belirtti. Bakan Bolat, Trump'ın göreve gelmesiyle Çin ile ABD arasında ticaret savaşının yaşanmasının muhtemel olduğunu, burada da Türkiye'nin alternatif pazar olarak öne çıktığını söyledi. Bakan Bolat, E-Ticaret'te İstanbul'u üs olarak konumlandırmak istediklerini vurgulayarak, bu konudaki projeden de bahsetti. İşte Bakan Bolat'ın sabah.com.tr'ye yaptığı özel açıklamalar...

SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat sabah.com.tr’ye anlattı! E-Ticaret’te İstanbul’u üs yapacak proje...

"SURİYE'DEKİ GÜMRÜK KONUSU BAZILARI TARAFINDAN ÇARPITILDI"

Suriye'deki geçici hükümet Türkiye'den ithal edilen mallar için gümrük vergisini yüzde 300 ila 500 arası artırdı. Sonra ise yoğun girişimlerinizle 269 üründe gümrük vergisi indirimi yapıldı. Görüşmelerde nasıl bu kadar hızlı yol kat edildi? Daha fazla üründe gümrük indirimi için çalışma var mı?

8 Aralık'ta biliyorsunuz Suriye'de eski rejim yıkıldı, böylelikle Türkiye-Suriye ilişkilerinde de yeni bir döneme girdik. Bu çerçevede, Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Basil Abdul Hannan ile 6 Ocak'ta ikili ticari ve ekonomik ilişkileri ele aldığımız kapsamlı bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Suriye yönetimi, 11 Ocak'ta , tüm ülkelerden ithal edilen ürünlere yönelik bütün gümrük kapılarında tek gümrük rejiminin uygulanmasını yürürlüğe koydu. Bu uygulama bazı kesimlerce yanlış anlaşıldı ama bazı kesimlerce de çarpıtıldı. Bu da toplumda bir kafa karışıklığı oluşturdu.

Suriye'nin uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin ortalaması, Dünya Ticaret Örgütü üyelerinin uyguladığı oranların altında. Suriye, DTÖ üyesi olmasa da bu oranların DTÖ üyelerinin altında olduğu görülüyor. Suriye'deki yeni yönetimin uygulamasını yakından incelediğinizde, devrik Esad rejimi döneminde uygulanan 2 bin tarife satırındaki ithalat yasaklarını kaldırdığını görüyorsunuz. Ayrıca birçok üründe de vergileri düşürdükleri ortada.

Bununla beraber, son 7 yıldır Suriye'nin kuzeyine neredeyse hiç gümrük vergisi ödemeksizin ihracat yapan firmalarımız için Suriye'nin 11 Ocak tarihinden itibaren tüm kapılarında ve bütün ülke menşeli ürünlere eşit gümrük vergileri uygulamaya başlaması ile yeni bir durumun ortaya çıktığı da aşikar.

Konuyla ilgili Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Tuzcu, 23 Ocak'ta Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdi ve Suriyeli muhataplarıyla görüştü. Bu ziyarette, ülkemizle Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ilerleyen dönemlerde yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye'nin bazı ürünlerin ithalatında uyguladığı gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında anlaşmaya varıldı.

Suriye bu hafta itibariyle, aralarında Suriye'ye ihracatımızda öne çıkan buğday unu, tavuk yumurtaları, kahve, kanatlı eti, bitkisel ürünler, mısır, katı margarin, süt tozu ve glikoz şurubu gibi tarım ürünleri ile petrol yağları, temizlik ürünleri cam bardak, cam hamuru, demir/çelikten mutfak eşyası, plastikten bazı eşyalar, motosiklet aksam parçalarının da bulunduğu 269 üründe gümrük vergisi indirimini hayata geçirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat sabah.com.tr’ye anlattı! E-Ticaret’te İstanbul’u üs yapacak proje...

"SURİYE'NİN HATTA GİRMESİYLE KARA VE DEMİR YOLLARI İLE ULAŞIM ÇOK DAHA RAHAT OLACAK"

Suriye'de düzenin tesisinin ardından yeni ticaret yolları ortaya çıkacak. Türkiye'nin ticaret hattı üzerindeki yeri çok daha pekişecek. Bunun ticaretimize yansımaları nasıl olacak?

Suriye'nin altyapısının gelişmesi ile ülkemizden Körfez bölgesinde yer alan diğer ülkelere kara ve demir yolları ile erişim çok daha rahat olacak. Fakat bunun için Suriye'nin yeniden imarını beklememiz gerek. Diğer taraftan, karşılıklı olarak en uzun sınıra sahip iki komşu ülke olarak Türkiye ve Suriye arasında sınır ticaretini geliştirmek istiyoruz. Böylelikle, ilk aşamada sınır bölgelerimizde yer alan şehirlerde ekonomik kalkınmayı desteklemeyi, yerel halkın refahını artırmayı ve kaçakçılık gibi yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmeyi hedefli

SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat sabah.com.tr’ye anlattı! E-Ticaret’te İstanbul’u üs yapacak proje...

TÜRKİYE'NİN TRUMP DÖNEMİNDEKİ TİCARET PLANI NE?

Trump'ın ABD Başkanı olması sonrası Türkiye'yi neler bekliyor? Yeni ticaret savaşları başlayacak görüşü için ne söylersiniz?

ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğunu devralmasıyla, önceki başkanlık döneminde uygulanan korumacı politikaların gündeme gelip gelmeyeceği şu sıralar sıklıkla tartışılıyor. Başkan Trump'ın attığı somut adımlarından birisi göreve başlar başlamaz, "Önce Amerika Ticaret Politikası- America First Trade Policy" Kararnamesini imzalamak oldu. "America First Trade Policy" kapsamında ABD'de göreve başlayan yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarının genel çerçevesi belirlendi. Uygulanacak ticaret politikası ile ulusal güvenlik ve hammadde olarak diğer ülkelere bağımlılığının azaltılması amaçlıyorlar.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ile Ticaret Temsilcisine sürekli devam eden dış ticaret açığının araştırılması, bunun iktisadi ve ulusal güvenliğe etkisinin ortaya konması, Tarifeler, vergiler ve dış ticaretle ilgili diğer gelir getirici unsurlar kanalı ile Sayın Trump'ın diğer politikaları kapsamında ihtiyaç duyulan finansal bir kaynak (External Revenue Services) oluşturulması, STA'lar dahil olmak üzere adil olmayan ticaret uygulamaları nedeni ile ABD'nin uğradığı zararın araştırılması, Kanada ve Meksika ile yürürlükte olan USMCA Anlaşmasının ABD işçilerine ve üreticilerine etkisi de göz önünde bulundurularak tekrar ele alınması, Hazine Bakanlığı tarafından ABD'nin ana ticaret ortaklarının uyguladığı kur rejimlerinin etkilerini araştırılması, Anti damping ve sübvansiyon soruşturmalarının hukuki altyapısı tekrar gözden geçirilmesi, Üçüncü ülkelerden taklit ürünler ile yasadışı eşyanın ithalinde uğranılan (gümrük vergilerinin tahsil edilememesinden) zararlar araştırılması, Herhangi bir yabancı ülke tarafından, ABD vatandaşı ve şirketleri aleyhine ayrımcı uygulamalar yapıp yapmadığının araştırılması, Çin ile yürürlükte bulunan İktisadi ve Ticari Anlaşmanın, anlaşma hükümleri çerçevesinde uygulanıp uygulanmadığının (teknoloji transferi, patent hakları, ticari ve fikri mülkiyet hakları vb.) araştırılması, Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Temsilcisi tarafından Çin ile sürekli ve normal bir ticari ilişki için gerekli politikanın oluşturulması, ABD'nin sanayi ve üretim altyapısına yönelik ithalat kökenli tehdidin araştırılması, DTÖ kamu alımları anlaşmasının ve mevcut ABD yasalarının gözden geçirilerek ABD üretimi/ürünlerini önceliklendiren bir tavsiye raporunun hazırlanması, Çelik sektöründe geçmiş dönemde alınan önlemler de göz önünde bulundurularak, uygulanan politikaların sektöre etkisinin araştırılması talimatları verildi. Pazar yapısını bozucu yabancı devletlerin maddi yardım ve desteklerini de inceleyerek bunlarla mücadeleye yönelik gerekli mevzuat çalışmalarını gerçekleştireceğiz.

"TRUMP'IN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİ VE MUHTEMEL TİCARET POLİTİKALARI KÜRESEL TİCARET RİSKİ OLUŞTURABİLİR"

Diğer taraftan, ilerleyen dönemde Trump'ın Amerikan ekonomisini korumaya yönelik ülkemiz ve diğer ülkelere yönelik, başta ilave gümrük vergileri olmak üzere, uygulaması muhtemel ticaret politikalarının küresel ticaret için bir risk oluşturabileceği değerlendiriliyor. Bu süreç halen belirsizliğini koruyor.

Günümüzde yaşanan tüm zorluklara ve öngörülen belirsizliklere rağmen, ABD ile ikili ticaret hacmimizi 100 milyar dolara ulaştırma amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nitekim, 2023 yılında ihracatçılarımıza 9,2 milyar TL'lik ve 2024 yılında ise

17,6 milyar TL'lik destek verildi. 2025 yılında ise mal ihracatına yönelik destek bütçesi 25,5 milyar TL'ye çıkarıldı.
Önümüzdeki dönemde; ABD'de yerleşik büyük zincir firmalar ülkemize davet edilecek, ihracatçılarımızla buluşturulacak, bunu planlıyoruz.

2025 yılında ABD'ye yönelik 3 Genel Ticaret Heyeti (New York, Los Angeles ve Texas) ve 8 Sektörel Ticaret Heyeti olmak üzere toplamda 11 adet Ticaret Heyeti gerçekleştirmeyi hedefliyoruz..

ABD pazarında firmalarımızın daha etkin yer almasını sağlamak için 16 Milli Katılım Organizasyonu ve 95 Bireysel Katılım olmak üzere toplamda 111 fuar halihazırda destek kapsamına alındı. Desteklenen fuarların sayısı artmaya devam edecek.

"ABD-ÇİN MÜCADELESİNDE ALTERNATİF PAZAR TÜRKİYE"

Diğer taraftan, ülkemizin, ABD'nin Çin'den ithal edilen ürünlere getirmesi muhtemel bahse konu ilave vergi uygulamaları sonucunda Çin'den azalması muhtemel ithalatı için bir alternatif oluşturabileceğini değerlendiriyoruz. Ve yine Çin tarafından ABD'nin önlemlerine misilleme yapılması durumunda, her iki ülkenin ithalatı için alternatif pazar olarak değerlendirilebileceği düşüncesindeyiz.
Bugün 16,3 milyar dolar ile ihracatımızda ikinci sırada yer alan ve hem Uzak Ülkeler Stratejimizde hem de hedef ülkelerimiz arasında yer alan ABD ile ticari ilişkilerimizi artırmak için süreçleri yakından takip ediyoruz, gereken politikaları uygulamaya da devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat sabah.com.tr’ye anlattı! E-Ticaret’te İstanbul’u üs yapacak proje...

"GEREKİRSE BAŞKA TEDBİRLER DE ALIRIZ"

6 ay- 6 bin KM kuralı ve ilanlar ile ilgili kısıtlama 1 Temmuz'a kadar ertelendi. Bu uygulamanın etkisi hissedilir bir şekilde görülüyor. Dezenflasyon süreci giderek hızlanıyor. Bu tarz kısıtlamalar sürecek mi?

Otomotiv piyasasında yaşanan fahiş fiyat artışlarının, stokçuluk faaliyetlerinin ve haksız ticari kazançların engellenmesi ile tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla uygulamaya aldığımız 6 ay-6 bin km kısıtlaması ve ilan kısıtlamasına ilişkin düzenlemeler arz ve talebin dengelenmesine olumlu etki sağladı. Bu etkinin de devam ettiğini görüyoruz. Bu olumlu etkinin sürmesi için uygulamayı 1 Temmuz'a kadar uzattık. Bakanlığımız otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısını korumaya yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürecek. Eğer ihtiyaç duyulursa gerekli başka tedbirleri de alma noktasında kararlıyız.

SON DAKİKA