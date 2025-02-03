SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat sabah.com.tr’ye anlattı! E-Ticaret’te İstanbul’u üs yapacak proje...

"SURİYE'DEKİ GÜMRÜK KONUSU BAZILARI TARAFINDAN ÇARPITILDI"

Suriye'deki geçici hükümet Türkiye'den ithal edilen mallar için gümrük vergisini yüzde 300 ila 500 arası artırdı. Sonra ise yoğun girişimlerinizle 269 üründe gümrük vergisi indirimi yapıldı. Görüşmelerde nasıl bu kadar hızlı yol kat edildi? Daha fazla üründe gümrük indirimi için çalışma var mı?

8 Aralık'ta biliyorsunuz Suriye'de eski rejim yıkıldı, böylelikle Türkiye-Suriye ilişkilerinde de yeni bir döneme girdik. Bu çerçevede, Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Basil Abdul Hannan ile 6 Ocak'ta ikili ticari ve ekonomik ilişkileri ele aldığımız kapsamlı bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Suriye yönetimi, 11 Ocak'ta , tüm ülkelerden ithal edilen ürünlere yönelik bütün gümrük kapılarında tek gümrük rejiminin uygulanmasını yürürlüğe koydu. Bu uygulama bazı kesimlerce yanlış anlaşıldı ama bazı kesimlerce de çarpıtıldı. Bu da toplumda bir kafa karışıklığı oluşturdu.

Suriye'nin uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin ortalaması, Dünya Ticaret Örgütü üyelerinin uyguladığı oranların altında. Suriye, DTÖ üyesi olmasa da bu oranların DTÖ üyelerinin altında olduğu görülüyor. Suriye'deki yeni yönetimin uygulamasını yakından incelediğinizde, devrik Esad rejimi döneminde uygulanan 2 bin tarife satırındaki ithalat yasaklarını kaldırdığını görüyorsunuz. Ayrıca birçok üründe de vergileri düşürdükleri ortada.

Bununla beraber, son 7 yıldır Suriye'nin kuzeyine neredeyse hiç gümrük vergisi ödemeksizin ihracat yapan firmalarımız için Suriye'nin 11 Ocak tarihinden itibaren tüm kapılarında ve bütün ülke menşeli ürünlere eşit gümrük vergileri uygulamaya başlaması ile yeni bir durumun ortaya çıktığı da aşikar.

Konuyla ilgili Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Tuzcu, 23 Ocak'ta Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdi ve Suriyeli muhataplarıyla görüştü. Bu ziyarette, ülkemizle Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ilerleyen dönemlerde yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye'nin bazı ürünlerin ithalatında uyguladığı gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında anlaşmaya varıldı.

Suriye bu hafta itibariyle, aralarında Suriye'ye ihracatımızda öne çıkan buğday unu, tavuk yumurtaları, kahve, kanatlı eti, bitkisel ürünler, mısır, katı margarin, süt tozu ve glikoz şurubu gibi tarım ürünleri ile petrol yağları, temizlik ürünleri cam bardak, cam hamuru, demir/çelikten mutfak eşyası, plastikten bazı eşyalar, motosiklet aksam parçalarının da bulunduğu 269 üründe gümrük vergisi indirimini hayata geçirdi.