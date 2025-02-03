SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat sabah.com.tr’ye anlattı! E-Ticaret’te İstanbul’u üs yapacak proje...

ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğunu devralmasıyla, önceki başkanlık döneminde uygulanan korumacı politikaların gündeme gelip gelmeyeceği şu sıralar sıklıkla tartışılıyor. Başkan Trump'ın attığı somut adımlarından birisi göreve başlar başlamaz, "Önce Amerika Ticaret Politikası- America First Trade Policy" Kararnamesini imzalamak oldu. "America First Trade Policy" kapsamında ABD'de göreve başlayan yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarının genel çerçevesi belirlendi. Uygulanacak ticaret politikası ile ulusal güvenlik ve hammadde olarak diğer ülkelere bağımlılığının azaltılması amaçlıyorlar.
Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ile Ticaret Temsilcisine sürekli devam eden dış ticaret açığının araştırılması, bunun iktisadi ve ulusal güvenliğe etkisinin ortaya konması, Tarifeler, vergiler ve dış ticaretle ilgili diğer gelir getirici unsurlar kanalı ile Sayın Trump'ın diğer politikaları kapsamında ihtiyaç duyulan finansal bir kaynak (External Revenue Services) oluşturulması, STA'lar dahil olmak üzere adil olmayan ticaret uygulamaları nedeni ile ABD'nin uğradığı zararın araştırılması, Kanada ve Meksika ile yürürlükte olan USMCA Anlaşmasının ABD işçilerine ve üreticilerine etkisi de göz önünde bulundurularak tekrar ele alınması, Hazine Bakanlığı tarafından ABD'nin ana ticaret ortaklarının uyguladığı kur rejimlerinin etkilerini araştırılması, Anti damping ve sübvansiyon soruşturmalarının hukuki altyapısı tekrar gözden geçirilmesi, Üçüncü ülkelerden taklit ürünler ile yasadışı eşyanın ithalinde uğranılan (gümrük vergilerinin tahsil edilememesinden) zararlar araştırılması, Herhangi bir yabancı ülke tarafından, ABD vatandaşı ve şirketleri aleyhine ayrımcı uygulamalar yapıp yapmadığının araştırılması, Çin ile yürürlükte bulunan İktisadi ve Ticari Anlaşmanın, anlaşma hükümleri çerçevesinde uygulanıp uygulanmadığının (teknoloji transferi, patent hakları, ticari ve fikri mülkiyet hakları vb.) araştırılması, Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Temsilcisi tarafından Çin ile sürekli ve normal bir ticari ilişki için gerekli politikanın oluşturulması, ABD'nin sanayi ve üretim altyapısına yönelik ithalat kökenli tehdidin araştırılması, DTÖ kamu alımları anlaşmasının ve mevcut ABD yasalarının gözden geçirilerek ABD üretimi/ürünlerini önceliklendiren bir tavsiye raporunun hazırlanması, Çelik sektöründe geçmiş dönemde alınan önlemler de göz önünde bulundurularak, uygulanan politikaların sektöre etkisinin araştırılması talimatları verildi. Pazar yapısını bozucu yabancı devletlerin maddi yardım ve desteklerini de inceleyerek bunlarla mücadeleye yönelik gerekli mevzuat çalışmalarını gerçekleştireceğiz.
"TRUMP'IN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİ VE MUHTEMEL TİCARET POLİTİKALARI KÜRESEL TİCARET RİSKİ OLUŞTURABİLİR"
Diğer taraftan, ilerleyen dönemde Trump'ın Amerikan ekonomisini korumaya yönelik ülkemiz ve diğer ülkelere yönelik, başta ilave gümrük vergileri olmak üzere, uygulaması muhtemel ticaret politikalarının küresel ticaret için bir risk oluşturabileceği değerlendiriliyor. Bu süreç halen belirsizliğini koruyor.
Günümüzde yaşanan tüm zorluklara ve öngörülen belirsizliklere rağmen, ABD ile ikili ticaret hacmimizi 100 milyar dolara ulaştırma amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nitekim, 2023 yılında ihracatçılarımıza 9,2 milyar TL'lik ve 2024 yılında ise
17,6 milyar TL'lik destek verildi. 2025 yılında ise mal ihracatına yönelik destek bütçesi 25,5 milyar TL'ye çıkarıldı.
Önümüzdeki dönemde; ABD'de yerleşik büyük zincir firmalar ülkemize davet edilecek, ihracatçılarımızla buluşturulacak, bunu planlıyoruz.
2025 yılında ABD'ye yönelik 3 Genel Ticaret Heyeti (New York, Los Angeles ve Texas) ve 8 Sektörel Ticaret Heyeti olmak üzere toplamda 11 adet Ticaret Heyeti gerçekleştirmeyi hedefliyoruz..
ABD pazarında firmalarımızın daha etkin yer almasını sağlamak için 16 Milli Katılım Organizasyonu ve 95 Bireysel Katılım olmak üzere toplamda 111 fuar halihazırda destek kapsamına alındı. Desteklenen fuarların sayısı artmaya devam edecek.
"ABD-ÇİN MÜCADELESİNDE ALTERNATİF PAZAR TÜRKİYE"
Diğer taraftan, ülkemizin, ABD'nin Çin'den ithal edilen ürünlere getirmesi muhtemel bahse konu ilave vergi uygulamaları sonucunda Çin'den azalması muhtemel ithalatı için bir alternatif oluşturabileceğini değerlendiriyoruz. Ve yine Çin tarafından ABD'nin önlemlerine misilleme yapılması durumunda, her iki ülkenin ithalatı için alternatif pazar olarak değerlendirilebileceği düşüncesindeyiz.
Bugün 16,3 milyar dolar ile ihracatımızda ikinci sırada yer alan ve hem Uzak Ülkeler Stratejimizde hem de hedef ülkelerimiz arasında yer alan ABD ile ticari ilişkilerimizi artırmak için süreçleri yakından takip ediyoruz, gereken politikaları uygulamaya da devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.