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Giriş Tarihi: 01.04.2023 07:11 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 07:11

SON DAKİKA: TOGG'da yüzleri güldürecek hesap! 1000 KM'yi bakın kaç liraya gidecek?

Son dakika haberine göre; Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG, fiyatı ile segmentindeki araçlar arasında en uygunlarından biri olarak öne çıktı. TOGG'un avantajı sadece ilk alış fiyatında değil. Kullanım sırasında da yakıt olarak yüzleri güldürecek olan TOGG, 1000 kilometreyi 808 TL'ye gidecek. Bu rakamın elektrikteki yüzde 15 indirim ile daha da aşağıya düştüğü belirtiliyor. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, TOGG'un ekonomik avantajlarını kaleme aldı. İşte o yazı...

Dilek GÜNGÖR
SON DAKİKA: TOGG’da yüzleri güldürecek hesap! 1000 KM’yi bakın kaç liraya gidecek?

Türkiye'nin otomobili TOGG, satış fiyatı ile kendi alanındaki araçların önüne geçmişti. TOGG'un uygun maliyeti yalnızca satış fiyatında değil. TOGG, benzinli bir araçla yaklaşık 1700 TL'ye gidilen 1000 kilometrelik yolu yarı yarıya daha ucuza gidecek. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, TOGG ile ilgili hesaplamaları kaleme aldı.

SON DAKİKA: TOGG’da yüzleri güldürecek hesap! 1000 KM’yi bakın kaç liraya gidecek?

İşte Güngör'ün o yazısı:

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, yola çıkmadan önce vatandaşın cebine hitap etmeye başladı. Önce satış fiyatıyla kendi sınıfının en rekabetçi otomobili olan Togg, şimdi de yolda harcayacağı elektrik maliyetiyle can sıkmayacak. İstanbul-Trabzon arasında yaklaşık 1.000 kilometrelik bir yolu Togg benzinli araçtan yarı yarıya daha ucuza gidecek.

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SON DAKİKA: TOGG’da yüzleri güldürecek hesap! 1000 KM’yi bakın kaç liraya gidecek?

İŞTE HESAP…

Togg'un şarj istasyonları markası Trugo önceki gün şarj istasyonlarında uygulanacak ücret tarifesini açıkladı. Şirketten alınan bilgilere göre, Togg her 100 kilometrede 16.7 kwh elektrik tüketiyor. Togg ile 1.000 kilometrelik yol gidildiği varsayıldığında, evden bataryayı doldurup çıkarsanız, ilk 500 kilometreyi 142 TL'ye gidersiniz. İkinci 500 kilometrelik yol için ise Trugo istasyonunda hızlı şarjla 667 TL ödersiniz.

SON DAKİKA: TOGG’da yüzleri güldürecek hesap! 1000 KM’yi bakın kaç liraya gidecek?

Böylece, İstanbul-Trabzon arasında Togg ile yolculuğun maliyeti toplam 808 TL civarında olur. Bu da kilometrede 80 kuruşluk bir maliyete karşılık geliyor. Aynı yolu 100 kilometrede 8 litre yakan bir otomobille yaptığınızı varsayalım. Bugün benzinin litresi 21 TL. Aracınız 1.000 kilometre yolda aşağı yukarı 80 litre benzin yakar. Bu da 1.680 TL maliyet anlamına gelir. Yani aynı mesafe yol Togg'dan yarı yarıya daha pahalıya mal olur.

SON DAKİKA: TOGG’da yüzleri güldürecek hesap! 1000 KM’yi bakın kaç liraya gidecek?

% 15 İNDİRİMLE MALİYET İNECEK

Bu hesaplama, elektrikte yapılan indirimle daha da aşağı düşecek. Araç sahiplerinin merakla beklediği Togg'un şarj istasyonu olan Trugo'da fiyatlar dün açıklanmıştı. Trugo'da 180 ve 300 kw'lik istasyonlarda birim başına 7.99 lira ücret ödeyeceği duyurulmuştu. Buna göre, batarya kapasitesi 52.4 kwh olan Togg'un hızlı şarj maliyeti Trugo istasyonlarında 418.6 TL, 88.5 kwh batarya kapasitesi olan Togg'unki ise 707.1 TL olarak belirlendi.

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