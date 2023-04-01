Giriş Tarihi: 01.04.2023 07:11
Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
07:11
SON DAKİKA: TOGG'da yüzleri güldürecek hesap! 1000 KM'yi bakın kaç liraya gidecek?
Son dakika haberine göre; Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG, fiyatı ile segmentindeki araçlar arasında en uygunlarından biri olarak öne çıktı. TOGG'un avantajı sadece ilk alış fiyatında değil. Kullanım sırasında da yakıt olarak yüzleri güldürecek olan TOGG, 1000 kilometreyi 808 TL'ye gidecek. Bu rakamın elektrikteki yüzde 15 indirim ile daha da aşağıya düştüğü belirtiliyor. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, TOGG'un ekonomik avantajlarını kaleme aldı. İşte o yazı...