SON DAKİKA: TOGG’da yüzleri güldürecek hesap! 1000 KM’yi bakın kaç liraya gidecek?

Böylece, İstanbul-Trabzon arasında Togg ile yolculuğun maliyeti toplam 808 TL civarında olur. Bu da kilometrede 80 kuruşluk bir maliyete karşılık geliyor. Aynı yolu 100 kilometrede 8 litre yakan bir otomobille yaptığınızı varsayalım. Bugün benzinin litresi 21 TL. Aracınız 1.000 kilometre yolda aşağı yukarı 80 litre benzin yakar. Bu da 1.680 TL maliyet anlamına gelir. Yani aynı mesafe yol Togg'dan yarı yarıya daha pahalıya mal olur.