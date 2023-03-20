Giriş Tarihi: 20.03.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 10:33

SON DAKİKA: TOKİ İlk Evim arsa ve işyeri için yeni kura takvimi açıklandı!

Son dakika haberleri...TOKİ İlk Evim arsa ve işyeri için yeni kura takvimi açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ eliyle hayata geçirdiği ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi projelerinde kura çekimlerine 6 Mart itibariyle yeniden başlandı. Bir taraftan afet bölgelerindeki geçici ve kalıcı deprem konutları inşa edilirken bir yandan da Sosyal Konut Hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" için kuralar eş zamanlı olarak devam ediyor. İşte yeni arsa kura takvimi ve işyerleri için 2. etap tarihleri...