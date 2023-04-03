SON DAKİKA: TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları 8000 hak sahibi için belli oldu: TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı açılıyor

Giriş Tarihi: 03.04.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 12:03

Son dakika haberi...TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları, 8 bin arsa için belli oldu. Bugün kaldığı yerden devam eden TOKİ İstanbul arsa kura çekimi ile geriye kalan 2 bin hak sahibi de belli olacak. TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları noter onayından geçtikten sonra yarın itibarıyla da e-Devlet'e işlenecek. Peki şimdiye kadar çekilen TOKİ arsa İstanbul kura çekiminde kimler hak sahibi oldu? 10 bin arsa için TOKİ kura sonuçları ne zaman belli olacak? İşte TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları detaylarıyla İstanbul TOKİ arsa sonuçları isim listesi ve TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı…