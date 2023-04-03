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Haberler Galeri SON DAKİKA: TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları 8000 hak sahibi için belli oldu: TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı açılıyor
Giriş Tarihi: 03.04.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 12:03

SON DAKİKA: TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları 8000 hak sahibi için belli oldu: TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı açılıyor

Son dakika haberi...TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları, 8 bin arsa için belli oldu. Bugün kaldığı yerden devam eden TOKİ İstanbul arsa kura çekimi ile geriye kalan 2 bin hak sahibi de belli olacak. TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları noter onayından geçtikten sonra yarın itibarıyla da e-Devlet'e işlenecek. Peki şimdiye kadar çekilen TOKİ arsa İstanbul kura çekiminde kimler hak sahibi oldu? 10 bin arsa için TOKİ kura sonuçları ne zaman belli olacak? İşte TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları detaylarıyla İstanbul TOKİ arsa sonuçları isim listesi ve TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı…

SON DAKİKA: TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları 8000 hak sahibi için belli oldu: TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı açılıyor

Son dakika haberleri...TOKİ İstanbul arsa kura çekimi bugün kaldığı yerden devam ediyor. İlk İstanbul TOKİ arsa kuraları 27 Mart'ta çekilmeye başlanmıştı. Bugüne kadar İstanbul TOKİ arsa kura çekiminde 8 bin arsanın hak sahibi belirlendi. Geriye kalan 2 bin arsanın hak sahibini ve 1000 yedek belirlemek için TOKİ İstanbul arsa kura çekimi saat 10.00'da başladı.

SON DAKİKA: TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları 8000 hak sahibi için belli oldu: TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı açılıyor

TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI YARIN İTİBARIYLA E-DEVLET'TE

Günde ortalama 1500 hak sahibinin belirlendiği TOKİ İstanbul arsa kura çekimlerinde bugün de 1500 arsanın hak sahibi belirlenerek, yarın 500 asili ve 1000 yedek hak sahibini belirlemek için kuralar çekilecek. Böylece TOKİ arsa kura sonuçları müstakil arsa kategorisinde başvuranların isim listesi tamamıyla belli olacak. TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları noter onayını da aldıktan sonra yarın itibarıyla e-Devlet'te yayımlanacak.

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SON DAKİKA: TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları 8000 hak sahibi için belli oldu: TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı açılıyor

İSTANBUL TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI

27 Mart 2023 İstanbul TOKİ arsa kura çekimi sonrası 2 bin arsanın hak sahibi belli oldu.

27 MART 2023 İSTANBUL TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

28 Mart 2023 İstanbul TOKİ arsa kura çekimi sonrası bin 500 arsanın hak sahibi belli oldu.

28 MART 2023 İSTANBUL TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

29 Mart 2023 İstanbul TOKİ arsa kura çekimi sonrası 1500 arsanın hak sahibi belli oldu.

29 MART 2023 İSTANBUL TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları 8000 hak sahibi için belli oldu: TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı açılıyor

30 Mart 2023 İstanbul TOKİ arsa kura çekimi sonrası 1500 arsanın hak sahibi belli oldu.

30 MART 2023 İSTANBUL TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

31 Mart 2023 İstanbul TOKİ arsa kura çekimi sonrası 1500 arsanın hak sahibi belli oldu.

31 MART 2023 İSTANBUL TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları 8000 hak sahibi için belli oldu: TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı açılıyor

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI

İlk Evim Arsa Projesi kapsamında İstanbul İli Merkez İlçesi İlk Evim Müstakil Arsa Projesi hak sahibi belirleme kurası saat 10:00'da Bilkent Plaza A3 Blok 61 Nolu Ofis'te noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ İstanbul arsa kura çekimi eş zamanlı olarakta TOKİ'nin Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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