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Haberler Galeri SON DAKİKA! TÜİK'ten ezberbozan liste: Türkiye'de en çok hangi ülkenin vatandaşı var? Listenin sonu da başı da şaşırttı
Giriş Tarihi: 07.02.2025 12:10 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:10

SON DAKİKA! TÜİK'ten ezberbozan liste: Türkiye'de en çok hangi ülkenin vatandaşı var? Listenin sonu da başı da şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye nüfusu 2024'te bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 oldu. Yabancı kişi sayısı ise bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu. Peki, Türkiye en ço hangi ülkeden yabancı yaşıyor? İşte TÜİK'in dikkat çeken listesi...

SON DAKİKA! TÜİK’ten ezberbozan liste: Türkiye’de en çok hangi ülkenin vatandaşı var? Listenin sonu da başı da şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerini yayımladı. Buna göre Türkiye nufüsü bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi arttı. Ülke nufüsü içindeki yabancı sayısı da belli oldu. Türkiye'de en çok hangi milleten yabancı var? İşte listenin ilk sıralarındaki ülkeler...

SON DAKİKA! TÜİK’ten ezberbozan liste: Türkiye’de en çok hangi ülkenin vatandaşı var? Listenin sonu da başı da şaşırttı

Türkiye'de yabancı nüfusu bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de yaşayan yabancıların hangi ülkelerden geldikleri de sık sık merak ediliyor. TÜİK tarafından yayımlanan listede Çin, Yemen ve Madagaskar gibi ülkeler dikkat çekti. İşte listede yer alan ülkeler...

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SON DAKİKA! TÜİK’ten ezberbozan liste: Türkiye’de en çok hangi ülkenin vatandaşı var? Listenin sonu da başı da şaşırttı

IRAK

Türkiye'deki toplam nüfus: 177.988

SON DAKİKA! TÜİK’ten ezberbozan liste: Türkiye’de en çok hangi ülkenin vatandaşı var? Listenin sonu da başı da şaşırttı

AFGANİSTAN

Türkiye'deki toplam nüfus: 139.251

SON DAKİKA! TÜİK’ten ezberbozan liste: Türkiye’de en çok hangi ülkenin vatandaşı var? Listenin sonu da başı da şaşırttı

ALMANYA

Türkiye'deki toplam nüfus: 115.958

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