SON DAKİKA! TÜİK’ten ezberbozan liste: Türkiye’de en çok hangi ülkenin vatandaşı var? Listenin sonu da başı da şaşırttı

Türkiye'de yabancı nüfusu bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de yaşayan yabancıların hangi ülkelerden geldikleri de sık sık merak ediliyor. TÜİK tarafından yayımlanan listede Çin, Yemen ve Madagaskar gibi ülkeler dikkat çekti. İşte listede yer alan ülkeler...