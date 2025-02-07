Giriş Tarihi: 07.02.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
12:10
SON DAKİKA! TÜİK'ten ezberbozan liste: Türkiye'de en çok hangi ülkenin vatandaşı var? Listenin sonu da başı da şaşırttı
Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye nüfusu 2024'te bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 oldu. Yabancı kişi sayısı ise bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu. Peki, Türkiye en ço hangi ülkeden yabancı yaşıyor? İşte TÜİK'in dikkat çeken listesi...