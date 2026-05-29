Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | Türkiye zirveye adını yazdıracak, ülkeye üç koldan döviz yağacak
Giriş Tarihi: 29.05.2026 06:39 Güncelleme Tarihi: 29.05.2026 06:43

SON DAKİKA | Türkiye zirveye adını yazdıracak, ülkeye üç koldan döviz yağacak

Son dakika haberi: Ankara NATO Zirvesi, Antalya COP31 ve İstanbul'daki dünya yıldızlarının konserleri ile 2026'da Türkiye'ye üç koldan döviz akacak. Etkinlik turizmi otellerden ulaşıma, yeme-içmeden organizasyon hizmetlerine kadar milyarlarca liralık bir hacim oluşturacak. 2026 etkinlik turizminde altın yıl olacak.

Betül ALAKENT
  • ABONE OL
SON DAKİKA | Türkiye zirveye adını yazdıracak, ülkeye üç koldan döviz yağacak

Son dakika haberi: 2026 Türkiye için yalnızca turizm sezonunun değil, aynı zamanda etkinlik turizmi ve ekonomisinin zirve yaptığı bir yıl olmaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Ankara NATO Zirvesi, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olan COP31 İklim Değişikliği Konferansı ve yaz boyunca İstanbul'da düzenlenen dünya yıldızlarının konserleri Türk turizmini yeni bir boyuta taşıyacak.

SON DAKİKA | Türkiye zirveye adını yazdıracak, ülkeye üç koldan döviz yağacak

Otellerden ulaşım sektörüne, yeme-içmeden organizasyon hizmetlerine kadar geniş bir ekosistemde milyarlarca liralık bir hacim oluşturacak üç etkinlikle yüksek profilli ziyaretçilerin yanı sıra ülkeye milyarlarca liralık döviz girdisi sağlayacak. Antalya'dan Ankara'ya, İstanbul'dan dünyaya uzanan dev etkinlik takvimi ile Türkiye klasik turizm ezberini bozarak etkinlik turizminde adeta altın yılını yaşayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Türkiye zirveye adını yazdıracak, ülkeye üç koldan döviz yağacak

BAŞKENTTE TARİHİ YOĞUNLUK

Başkent Ankara, NATO Zirvesi ile turizm tarihinin en büyük etkinliklerinden birine sahne olacak. Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan zirve için hazırlıklar tamamlandı. NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra, ortak ülkelerin liderlerinin de davet edildiği Ankara NATO Zirvesi, 1-15 Temmuz tarihleri arasında yoğun bir turizm etkisi yaratacak.

SON DAKİKA | Türkiye zirveye adını yazdıracak, ülkeye üç koldan döviz yağacak

8 bine yakın ziyaretçinin beklendiği zirve kapsamında ülke liderlerine eşlik edecek diplomatlar, askeri yetkililer, stratejistler, teknik ekipler ve dünyanın dört bir yanından yüzlerce uluslararası gazeteci ve televizyon yayını ekibi Ankara'da bulunacak. Bu dönemde Ankara'daki trafik yoğunluğunun azaltılması için memurlar yıllık izne çıkartılırken güvenlik önlemleri de üst düzeye taşınacak. 5 yıldızlı otelleri yüzde 100, 3-4 yıldızlıları ise 85 dolduracak olan bu hareketlilik Ankara turizm tarihine de imza atacak.

SON DAKİKA | Türkiye zirveye adını yazdıracak, ülkeye üç koldan döviz yağacak

KÜRESEL LİGE ÇIKIYOR

Kasım ayında Antalya EXPO alanında gerçekleştirilecek COP31 kapsamında 80 bin ile 150 bin arasında ziyaretçinin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf olan 196 ülkenin delegasyonları zirvede hazır bulunacak. Zirveye 100'ün üzerinde ülkenin devlet başkanı ve en üst düzey hükümet temsilcisi katılacak. Hal böyle olunca bu etkinlik yalnızca diplomatik değil ekonomik anlamda da dev bir hareketlilik yaratacak. Söz konusu etkinlik için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya'daki altyapı çalışmalarında sona yaklaştı. Bu dönemde otellerin yüzde 80 dolacağı Antalya, sürdürülebilirlik ve iklim diplomasisinin küresel sahnesine çıkarak adeta lig atlayacak.

SON DAKİKA | Türkiye zirveye adını yazdıracak, ülkeye üç koldan döviz yağacak

DÜNYA YILDIZLARI İSTANBUL'DA

Bu yaz İstanbul adeta bir müzik başkentine dönüşecek. Dünya yıldızlarının yağmur gibi yağdığı İstanbul, haziran, temmuz ve ağustos aylarında konserlerle şehri coşturacak. Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West 30 Mayıs'ta Avrupa turnesinin dev açılışını yapmak üzere İstanbul'da olacak. Ünlü rock grubu Scorpions ise "Love at First Sting Tour" turnesi kapsamında 24 Haziran'da sahne alacak.

SON DAKİKA | Türkiye zirveye adını yazdıracak, ülkeye üç koldan döviz yağacak

Metal müziğin efsanevi ismi Pantera 12 Temmuz'da, dünyaca ünlü heavy metal grubu Savatage ise "Prelude To Madness" turnesi kapsamında 19 Temmuz'da İstanbul'da olacak. Arap pop müziğinin dünyaca ünlü ismi Amr Diab ilk kez Türkiye'de sahne alarak 2 Ağustos'ta müzikseverlerle İstanbul'da buluşacak. Sadece Kayne West konseri için yaklaşık 30 bin yabancı turist şehirde yer ayırttı. Yurtdışından gelecek ziyaretçilerin konaklama, ulaşım ve yemeiçme harcamalarıyla birlikte şehre 100 milyon dolar arasında gelir bırakması bekleniyor.

SON DAKİKA | Türkiye zirveye adını yazdıracak, ülkeye üç koldan döviz yağacak

ANKARA'DA ODA FİYATLARI DÖRDE KATLADI

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, başkentin tarihin en büyük etkinliklerinden birine ev sahipliği yapacağını söyledi. NATO Ankara Zirvesi'nin 1-15 Temmuz tarihleri arasında otelleri dolduracağını aktaran Akman, "Normal dönemde Ankara'da temmuz ayı otel dolulukları yüzde 50-55 seviyesinde olurdu. Ancak NATO Ankara zirvesi ile 5 yıldızlı oteller yüzde 100, 3-4 yıldızlılar ise yüzde 85 dolu olacak" dedi.

SON DAKİKA | Türkiye zirveye adını yazdıracak, ülkeye üç koldan döviz yağacak

Otellerin bu dönemde gelirlerini de katladığına dikkat çeken Akman, "Oda fiyatları yaklaşık dört kat arttı. Yani ortalama 100 euro olan ir oda 400 euroya, 300 euro olan oda ise 1.200 euroya kadar yükseldi. Sadece oteller değil taksiden restorana ciddi bir ekosistem oluşacak. Hal böyle olunca turizmcimize de bir doping etkisi yarattı. Turizmcinin yüzü bu dönemde gülecek" diye konuştu.

SON DAKİKA | Türkiye zirveye adını yazdıracak, ülkeye üç koldan döviz yağacak

ANTALYA'DA 5S'İ TAÇLANDIRDIK

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, COP31 Konferansı'nın Antalya'da yapılacak olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Bu konferansla özellikle Lara, Kundu ve Belek bölgesinde otellerin pozitif etkileneceğini ve doluluklarının yüzde 80'e çıkacağını anlatan Kavaloğlu, "Kasım doluluğuna pozitif katkının yanı sıra oda gelirleri de ikiye katlanacak" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Türkiye zirveye adını yazdıracak, ülkeye üç koldan döviz yağacak

Bu konferansın Antalya turizmini yeni bir boyuta taşıyacağının altını çizen Kavaloğlu, şöyle devam etti: "Antalya yıllarca sun-sea-sand yani deniz-kum-güneş üçlüsüyle anıldı. Biz buna pandemide safety yani güvenliği de ekledik. Son dönemde sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında ise bu dört S'e sustainability yani sürdürülebilirliği de ekledik. Böylece Antalya turizmi artık 5S ile var olmaya başladı. Burada düzenlenen COP31 ile 5S'i taçlandırdık."

SON DAKİKA | Türkiye zirveye adını yazdıracak, ülkeye üç koldan döviz yağacak

İSTANBUL DOLULUĞUNA YÜZDE 10 KATKI

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, kültürel turizmin sektörün en önemli başlıklarından biri olduğunu söyledi. "Pandemi döneminde duraksayan kültürel turizm faaliyetleri, pandemi sonrasında hem Türkiye'de hem de dünyada eskisinden çok daha hızlı ve güçlü bir şekilde yeniden ivme kazandı" diyen Eresin, konserler, festivaller, bienaller ve sanat fuarlarının şehre ciddi bir ekonomik katkı sağladığını vurguladı.

SON DAKİKA | Türkiye zirveye adını yazdıracak, ülkeye üç koldan döviz yağacak

Eresin, "Andrea Bocelli, Megadeth ve Kanye West gibi sanatçıların konserleri ile İstanbul Müzik Festivali gibi köklü organizasyonların yanı sıra İstanbul Bienali ve Contemporary Istanbul gibi uluslararası ölçekte dikkat çeken kültür-sanat etkinlikleri konaklama sektöründe doluluk oranlarına yaklaşık yüzde 10 seviyesinde olumlu katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

#İSTANBUL #TÜRKİYE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA