Sosyal medyaya damga vuran değişim! BMW'yi görenler şaşkına döndü
Sosyal medyaya damga vuran değişim! BMW'yi görenler şaşkına döndü
Alman otomotiv devi BMW genel merkezinde düzenlenen bir etkinlik otomotiv çevrelerinde büyük ses getirmişti. Geçtiğimiz aylarda çok sayıda otomobil severin ve yetkilinin katıldığı etkinlikte BMW Vision M Next konsepti ve E-Box tanıtıldı. Özellikle Vision M Next'e ilgi yoğundu. Bir firma yetkilisi, konsept araçlarda eğer gerekli şartlar ve ilgi oluşursa seri üretime geçebileceklerini belirtti. Türkiye'de de çok büyük bir hayran kitlesi bulunan BMW'nin daha önceki yıllarda çıkartmış olduğu araçlar da otomobil severleri cezbetmeyi sürdürüyor. Hatta eski bir model BMW araba da Türkiye'deki bir programda baştan aşağı yenilenmiş ve sosyal medyada büyük ses getirmişti.
Giriş Tarihi: 02.09.2019
17:22
Güncelleme Tarihi: 02.09.2019
17:23