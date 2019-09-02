Sosyal medyaya damga vuran değişim! BMW'yi görenler şaşkına döndü

Otomobil sektörünün en büyük devlerinden BMW yaptığı tanıtım ve yeniliklerle adından söz ettirmeye ve kitlesini genişletmeye devam ediyor. Yatırımlarına tüm hızıyla devam eden otomobil devi elektrikli araçlara özel bir ilgi gösteriyor, önümüzdeki dönemde yeni projelerini duyurmayı planlayan BMW'yi otomobil severler yakından takip ediyor. Klasik otomobil tutkunları için ayrı bir yeri olan BMW'nin internette ve televizyon programlarında eski model araçları yenilenerek, modifiye edilmiş hale getiriliyor.