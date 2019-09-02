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  • Sosyal medyaya damga vuran değişim! BMW'yi görenler şaşkına döndü

Sosyal medyaya damga vuran değişim! 'yi görenler şaşkına döndü

Alman otomotiv devi genel merkezinde düzenlenen bir etkinlik otomotiv çevrelerinde büyük ses getirmişti. Geçtiğimiz aylarda çok sayıda otomobil severin ve yetkilinin katıldığı etkinlikte BMW Vision M Next konsepti ve E-Box tanıtıldı. Özellikle Vision M Next'e ilgi yoğundu. Bir firma yetkilisi, konsept araçlarda eğer gerekli şartlar ve ilgi oluşursa seri üretime geçebileceklerini belirtti. Türkiye'de de çok büyük bir hayran kitlesi bulunan BMW'nin daha önceki yıllarda çıkartmış olduğu araçlar da otomobil severleri cezbetmeyi sürdürüyor. Hatta eski bir model BMW araba da Türkiye'deki bir programda baştan aşağı yenilenmiş ve sosyal medyada büyük ses getirmişti.

Giriş Tarihi: 02.09.2019 17:22 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 17:23
Sosyal medyaya damga vuran değişim! BMW'yi görenler şaşkına döndü

Otomobil sektörünün en büyük devlerinden yaptığı tanıtım ve yeniliklerle adından söz ettirmeye ve kitlesini genişletmeye devam ediyor. Yatırımlarına tüm hızıyla devam eden otomobil devi elektrikli araçlara özel bir ilgi gösteriyor, önümüzdeki dönemde yeni projelerini duyurmayı planlayan BMW'yi otomobil severler yakından takip ediyor. Klasik otomobil tutkunları için ayrı bir yeri olan BMW'nin internette ve televizyon programlarında eski model araçları yenilenerek, modifiye edilmiş hale getiriliyor.

Sosyal medyaya damga vuran değişim! BMW'yi görenler şaşkına döndü

Türkiye'de yayınlanan vYüzde Yüz Oto programında da eski model bir yenilenmişti. İşte sahibinin bile görünce gözlerine inanamadığı o değişim...

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Sosyal medyaya damga vuran değişim! BMW'yi görenler şaşkına döndü
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Sosyal medyaya damga vuran değişim! BMW'yi görenler şaşkına döndü
Sosyal medyaya damga vuran değişim! BMW'yi görenler şaşkına döndü
Sosyal medyaya damga vuran değişim! BMW'yi görenler şaşkına döndü
Sosyal medyaya damga vuran değişim! BMW'yi görenler şaşkına döndü
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