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Haberler Galeri Sözleşmeliye kadro için son viraj! Görüşmeler Meclis'te başladı: Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 16.01.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 12:53

Sözleşmeliye kadro için son viraj! Görüşmeler Meclis'te başladı: Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi için nefesler tutuldu. Bu tasarı ile 458 bin 615 sözleşmeli personel memur kadrolarına geçerek mali ve sosyal hakları kazanacak. Kamuda çalışan sözleşmeliye kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı. Komisyon ve genel kurul aşamalarından geçtikten sonra yasalaşacak olan tasarı ile 4B'li memurlar 4A'lı olacak. Peki kimler kadro hakkı kazanacak? İşte detaylar…

Sözleşmeliye kadro için son viraj! Görüşmeler Meclis’te başladı: Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor?

Sözleşmeli personel için yapılan düzenlemeyle Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi temel dayanak haline getirilerek, "sözleşmeli personel statüsü" yeniden belirlendi. Buna göre, mahalli idareler dâhil 3 yılı dolmuş sözleşmeli personeller bir yıllığına aday memurluğa geçirilecek. Böylece sözleşmeliye kadro düzenlemesinden kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 500 bine yakını yararlanabilecek.

Sözleşmeliye kadro için son viraj! Görüşmeler Meclis’te başladı: Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO 3+1 MODELİ

Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

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Sözleşmeliye kadro için son viraj! Görüşmeler Meclis’te başladı: Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor?

28 KASIM 2022'DEN ÖNCESİNİ KAPSAYACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmeliye kadro düzenlemesine ilişkin, 28 Kasım 2022'den önce işe başlayan sözleşmeli personellerin kadroya geçeceğini ifade etti.

Sözleşmeliye kadro için son viraj! Görüşmeler Meclis’te başladı: Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor?
SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?
Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.
Yurt dışında eğitim veya görevlendirme, harcırah alma, arazi tazminatı alma, yemek ücreti yardımından faydalanma hakkına kavuşacak. Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde iş sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak. Doğum sebebiyle sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin doğum sonrası kuruma dönüşlerinde kurumun takdiri durumu gerekmeyecek.
Sözleşmeliye kadro için son viraj! Görüşmeler Meclis’te başladı: Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor?

YÜKSELMENİN ÖNÜ AÇIK

Yasal düzenlemeyle birlikte sözleşmeli personel de görevde yükselme sınavına katılabilecek. Kademe, derece ilerleme hakkına sahip olacak, unvan değişikliği sınavına katılabilecek. Kurumlar arası yer değişikliği hakkına sahip olacak. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı ortadan kalkacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak.

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