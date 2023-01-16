Giriş Tarihi: 16.01.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 12:53

Sözleşmeliye kadro için son viraj! Görüşmeler Meclis'te başladı: Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi için nefesler tutuldu. Bu tasarı ile 458 bin 615 sözleşmeli personel memur kadrolarına geçerek mali ve sosyal hakları kazanacak. Kamuda çalışan sözleşmeliye kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı. Komisyon ve genel kurul aşamalarından geçtikten sonra yasalaşacak olan tasarı ile 4B'li memurlar 4A'lı olacak. Peki kimler kadro hakkı kazanacak? İşte detaylar…