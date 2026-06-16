Şu ‘128 milyar dolar’ efsanesi! Nedeni Türkiye’nin operasyon çekmeye kalkışan malûm dış finansal odakların elini yakmasıydı

Aslında neyin ne olduğu belliydi!

75 milyar Dolara yakın döviz; Türkiye'deki bankalarda, gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarında mevduat olarak durmaktaydı.

36 milyar Dolar ise hane halkının elinde, yani vatandaşların nakit birikimi veya altına çevrilmiş olarak yastık altında tutuluyordu.

Piyasada oluşan yoğun döviz talebinin yine piyasa tarafından karşılanamadığı durumlarda Merkez Bankası'nın devreye girmesi zaten yasal gereklilikti. Merkez'in bu talebi karşılamaması durumunda ülkenin temerrüde düşmesi tehlikesi ise öyle ucuz siyaset malzemesi yapılacak cinsten değildi!