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Şu ‘128 milyar dolar’ efsanesi! Nedeni Türkiye'nin operasyon çekmeye kalkışan malûm dış finansal odakların elini yakmasıydı
Giriş Tarihi: 16.06.2026 06:45
Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 07:10
Şu ‘128 milyar dolar’ efsanesi! Nedeni Türkiye'nin operasyon çekmeye kalkışan malûm dış finansal odakların elini yakmasıydı
FETÖ'nün sahneye koyduğu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun süredir eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yürüttüğü "128 milyar dolar" yalanı, yerel mahkeme ve istinafın ardından, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği tarihi bir kararla hiçbir olgusal temele dayanmadığını belgelendi. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu AYM kararı sonrası, bugünkü köşesinde CHP'nin yıllarca sürdüğü "128 milyar dolar" yalanına yer verdi. Müderrisoğlu bu algı operasyonunun hiçbir temele dayanmadığını ve konunun başından beri bir karalama kampanyası olduğunu söyledi. İşte Müderrisoğlu'nun o yazısı...