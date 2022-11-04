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Haberler Galeri Tarım Kredi, 'KOOP Bakkal' için düğmeye bastı! 2023'te bin noktaya ulaşacak
Giriş Tarihi: 04.11.2022 06:50 Güncelleme Tarihi: 04.11.2022 06:51

Tarım Kredi, 'KOOP Bakkal' için düğmeye bastı! 2023'te bin noktaya ulaşacak

Geleneksel alışverişin vazgeçilmez adresi olan Bakkal Amcalar, KOOP Bakkal oluyor. Tarım Kredi bünyesinde yürütülen çalışmayla 2023'te 1.000 noktaya ulaşılacak.

Betül ALAKENT
Tarım Kredi, ’KOOP Bakkal’ için düğmeye bastı! 2023’te bin noktaya ulaşacak

Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla vatandaşın temel ihtiyaçlarını uygun fiyatla sunmakta kararlı olan hükümet, çalışmalarını hızlandırdı. Hizmet ağını genişletmek için Kooperatif Market ve Koop Groos markalarıyla tüm Türkiye'de 1.300'ün üzerinde satış kanalına ulaşan Tarım Kredi, şimdi de KOOP Bakkal için düğmeye bastı.

Tarım Kredi, ’KOOP Bakkal’ için düğmeye bastı! 2023’te bin noktaya ulaşacak

2023'TE 1.000 NOKTADA

Önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile bakkalların yeni bir işbirliğine hazırlık yaptığını açıklamasıyla gözler buraya çevrildi.

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Tarım Kredi, ’KOOP Bakkal’ için düğmeye bastı! 2023’te bin noktaya ulaşacak

SABAH'ın detaylarına ulaştığı KOOP Bakkal projesi Aralık 2022 itibarıyla devreye alınacak. İlk etapta 6 ilde hayata geçirilecek olan projede, yıl sonuna kadar Trabzon, Sakarya, Yozgat, Tokat, Konya ve Ankara'da pilot uygulama kapsamında 250 bakkala bayilik verilecek.

Tarım Kredi, ’KOOP Bakkal’ için düğmeye bastı! 2023’te bin noktaya ulaşacak

2023 yılı içinde gelişen depo ve lojistik ağına uygun illerde KOOP Bakkal projesi yaygınlaştırılacak. 2023'te projenin en az 1.000 noktada hayata geçirilmesi hedefleniyor. Projenin uzun vadede ise ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

Tarım Kredi, ’KOOP Bakkal’ için düğmeye bastı! 2023’te bin noktaya ulaşacak

Bu kapsamda 5 büyükşehirde 100'ün üzerinde, diğerlerinde ise 50'şer adet bakkalın sisteme dahil edilmesi öngörülüyor. Böylece 5 büyük şehirde 500, diğerlerinde de 3.800 olmak üzere toplam 4.300 KOOP Bakkal'a ulaşılması hedefleniyor.

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