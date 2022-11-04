Tarım Kredi, ’KOOP Bakkal’ için düğmeye bastı! 2023’te bin noktaya ulaşacak

Bu kapsamda 5 büyükşehirde 100'ün üzerinde, diğerlerinde ise 50'şer adet bakkalın sisteme dahil edilmesi öngörülüyor. Böylece 5 büyük şehirde 500, diğerlerinde de 3.800 olmak üzere toplam 4.300 KOOP Bakkal'a ulaşılması hedefleniyor.